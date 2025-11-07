Ολοκληρωτισμός: η σκοτεινή σκιά στην ευρωπαϊκή ιστορία

Στις αρχές του 20ου αιώνα, μια ήπειρος που πίστευε στην πρόοδο και τον ορθό λόγο βρέθηκε αντιμέτωπη με την πιο σκοτεινή πλευρά της πολιτικής εξουσίας.

Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος άφησε πίσω του κοινωνίες απογοητευμένες, τραυματισμένες και ευάλωτες σε νέα, απόλυτα συστήματα.

Πώς η ευρωπαϊκή αισιοδοξία μετατράπηκε σε καχυποψία, φόβο και ανάγκη για σωτήρες; Και πώς οι δημοκρατίες της εποχής άνοιξαν, συχνά άθελά τους, τον δρόμο σε ηγεσίες που υποσχέθηκαν τάξη, βεβαιότητα και νόημα με κάθε κόστος;

Με τη συμβολή τεσσάρων κορυφαίων καθηγητών, του Θάνου Βερέμη, ομότιμου καθηγητή Πολιτικής Ιστορίας του ΕΚΠΑ,του Αθανάσιου Διαμαντόπουλου, καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης στο Πάντειο, του Χάρη Παπασωτηρίου, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο, και του Ευάνθη Χατζηβασιλείου, καθηγητή Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας στο ΕΚΠΑ,

εξερευνούμε το πώς ο ολοκληρωτισμός ρίζωσε στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Επιστημονική επιμέλεια: Ευάνθης Χατζηβασιλείου

Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγής: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου