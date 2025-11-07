Ολοκληρωτισμός: το τέλος της πίστης

Πώς μοιάζει μια επανάσταση όταν σταματά να πιστεύει στον εαυτό της;

Πώς λειτουργεί μια εξουσία που δεν εμπνέει, αλλά επιμένει;

Πώς τελειώνει ένα καθεστώς όταν δεν το ανατρέπει κανείς, αλλά κανείς δεν το πιστεύει πια;

Μαζί με τον Θάνο Βερέμη, ομότιμο καθηγητή Πολιτικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον Αθανάσιο Διαμαντόπουλο, καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, τον Νίκο Μαραντζίδη, καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, και τον Ευάνθη Χατζηβασιλείου, καθηγητή Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρακολουθούμε τον ολοκληρωτισμό στη σιωπηλή του φθορά.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Επιστημονική επιμέλεια: Ευάνθης Χατζηβασιλείου

Υπεύθυνη περιεχομένου - παραγωγής: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου