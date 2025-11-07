Μάο: η πορεία προς ένα νέο κράτος εξουσίας

Πώς ένα επαναστατικό κίνημα χωρίς εργάτες, γεννημένο στην αγροτική ενδοχώρα μιας αχανούς αυτοκρατορίας, κατέκτησε την εξουσία και οικοδόμησε ένα καθεστώς με φιλοδοξία να μετασχηματίσει τον άνθρωπο και την κοινωνία;

Σε αυτό το podcast εξετάζουμε την κινεζική επανάσταση ως μια ξεχωριστή διαδρομή προς την απόλυτη εξουσία.

Από την καθοδήγηση της Κομιντέρν και τις πρώτες ήττες στις πόλεις, στη «Μεγάλη Πορεία», τον ανταρτοπόλεμο απέναντι στους Ιάπωνες, και την τελική επικράτηση του Μάο μέσα σε έναν αγροτικό κόσμο που κινητοποιείται, πειθαρχεί και αναδιαμορφώνεται ιδεολογικά.

Παρακολουθούμε πώς η βία, η κοινωνική αναδιάρθρωση και η μαζική συμμετοχή συνδυάζονται σε ένα νέο είδος κρατικής εξουσίας — διαφορετικό από το σοβιετικό, βαθιά ριζωμένο στην κινεζική πραγματικότητα, και εξαιρετικά ανθεκτικό.

Με τη συμμετοχή των: Θάνου Βερέμη, ομότιμου καθηγητή Πολιτικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθανάσιου Διαμαντόπουλου, καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Χάρη Παπασωτηρίου, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Νίκου Μαραντζίδη, καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, και Ευάνθη Χατζηβασιλείου, καθηγητή Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Επιστημονική επιμέλεια: Ευάνθης Χατζηβασιλείου

Υπεύθυνη περιεχομένου - παραγωγής: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου