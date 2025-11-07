Η πίστη στο ψεύδος: Η γένεση του ολοκληρωτισμού

Η Ευρώπη του Μεσοπολέμου βρίσκεται σε κρίση.

Οι ιδέες του Διαφωτισμού και του Ρομαντισμού, αλλοιωμένες από τον πόλεμο και την ανασφάλεια, μετατρέπονται σε πολιτικά δόγματα που υπόσχονται τάξη και σωτηρία.

Τη μετάβαση από τον άνθρωπο της ελευθερίας στον υπήκοο του ολοκληρωτισμού αναλύουν οι κκ: Θάνος Βερέμης, ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθανάσιος Διαμαντόπουλος, καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Χάρης Παπασωτηρίου, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, καθηγητής Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

