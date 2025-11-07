Στάλιν: από την επανάσταση στην καταστολή

Η σοβιετική επανάσταση περνά στο πιο σκοτεινό της στάδιο.

Με τον θάνατο του Λένιν, ο Ιωσήφ Στάλιν δεν αναλαμβάνει απλώς την εξουσία, αναλαμβάνει να αναμορφώσει μια κοινωνία με τη βία.

Η Νέα Οικονομική Πολιτική εγκαταλείπεται.

Η κολεκτιβοποίηση επιβάλλεται.

Η αντίσταση «σπάει», η πείνα θερίζει,

και η επανάσταση που γεννήθηκε με την υπόσχεση της απελευθέρωσης

μετριέται πλέον σε εκτοπίσεις, εκκαθαρίσεις και φόβο.

Συμμετέχουν οι κκ. Θάνος Βερέμης, ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθανάσιος Διαμαντόπουλος, καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Χάρης Παπασωτηρίου, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, και Ευάνθης Χατζηβασιλείου, καθηγητής Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μέσα από τις αναλύσεις τους, παρακολουθούμε το σημείο όπου μια επανάσταση που γεννήθηκε για να αλλάξει τον κόσμο,

οικοδομεί ένα από τα πιο σκληρά καθεστώτα της σύγχρονης ιστορίας.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Επιστημονική επιμέλεια: Ευάνθης Χατζηβασιλείου

Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγής: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου