Η εγκαθίδρυση της απόλυτης εξουσίας

Τι συμβαίνει όταν μια ιδέα παύει να είναι πολιτική θέση και μετατρέπεται σε απόλυτη αλήθεια;

Όταν η εξουσία δεν αρκείται να κυβερνά, αλλά επιχειρεί να διαμορφώσει τον άνθρωπο από την αρχή;

Σε αυτό το podcast εξετάζουμε πώς εθνικοσοσιαλισμός και σταλινισμός περνούν από τη θεωρητική υπόσχεση στη δομή της απόλυτης κυριαρχίας: προπαγάνδα, μαζική κινητοποίηση, πολιτική λατρεία, έλεγχος της κοινωνίας και της σκέψης.

Με φόντο τη δεκαετία του ’30, από την πολιτική οργάνωση έως τις μυστικές συμφωνίες πριν τον πόλεμο, βλέπουμε πώς δύο φαινομενικά αντίθετες ιδεολογίες συγκλίνουν σε κοινή φιλοδοξία: την πλήρη υποταγή του ατόμου στο κράτος.

Συμμετέχουν οι κκ. Θάνος Βερέμης, ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθανάσιος Διαμαντόπουλος, καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Χάρης Παπασωτηρίου, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, και Ευάνθης Χατζηβασιλείου, καθηγητής Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Επιστημονική επιμέλεια: Ευάνθης Χατζηβασιλείου

Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγής: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου