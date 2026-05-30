Ισοπαλία για την Εθνική Ελπίδων στην Κροατία

Η Εθνική ομάδα Ελπίδων έμεινε στο 1-1 απέναντι στους Κροάτες στο Γκράτσκι της Κοπρίβνιτσα.

Η «γαλανόλευκη» πήρε κεφάλι στο σκορ στο 36ο λεπτό όταν ο Πνευμονίδης έπειτα από ωραία συνεργασία με τον Κούτσια έκανε το 1-0.

Οι Κροάτες βρήκαν απάντηση τρία λεπτά αργότερα, όταν ο Κάρντουμ από σέντρα του Σέγκεσιτς έγραψε το 1-1 που ήταν και το αποτέλεσμα του ματς.

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΩΝ (Γιάννης Ταουσιάνης): Τσομπανίδης, Νικολάου, Αλεξίου, Καλογερόπουλος, Κουτσογούλας, Σαρρής, Γκούμας, Καλοσκάμης, Σμυρλής, Πνευμονίδης, Κούτσιας. Αγωνίστηκαν και οι: Μπρέγκου, Κεραμίτσης, Ράλλης, Αποστολάκης, Παπακανέλλος, Χατσίδης, Αλμύρας, Κωστούλας.

ΚΡΟΑΤΙΑ: Σίλιτς, Μπραΐκοβιτς, Χργκόβιτς, Γιάγκουσιτς, Καρντούμ, Καβέλι, Μλάσιτς, Πρπιτς, Σέγκεσιτς, Ζίβκοβιτς, Ζβόναρεκ.

