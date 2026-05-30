Η Ουκρανή Ολεξάνδρα Ολινίκοβα επέκρινε σφοδρά το Σάββατο τους Ρώσους τενίστες για τη στάση τους απέναντι στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μετά τον αποκλεισμό της στον τρίτο γύρο του Roland Garros.

Η Ολινίκοβα ηττήθηκε το Σάββατο στα δύο σετ από τη Ρωσίδα Ντιάνα Σνάιντερ, την οποία είχε επίσης επικρίνει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για πράξεις που, όπως είπε, υποστήριζαν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, σημειώνει το Reuters.

Η Ουκρανή έχει εκφραστεί ανοιχτά για τον πόλεμο στη χώρα της και δήλωσε ότι επιτρέπεται στους παίκτες από τη Ρωσία να συμμετέχουν σε διεθνή τουρνουά, παρόλο που συμμετέχουν ανοιχτά σε εκδηλώσεις που χρηματοδοτούνται από ρωσικές εταιρείες συνδεδεμένες με τον πόλεμο ή ακόμα και μετά από αυτό που, όπως είπε, ήταν η προώθηση των θέσεων της Ρωσίας σε σχέση με τον πόλεμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι Ρώσοι παίκτες, ας είμαστε ρεαλιστές, δεν θέλουν να επικοινωνήσουν. Έχουν αυτές τις φρικτές πεποιθήσεις. Για μένα αυτό είναι κάτι που πιστεύω ότι πρέπει να σταματήσουμε να αποδεχόμαστε στον επαγγελματικό αθλητισμό», δήλωσε η Ολινίκοβα σε συνέντευξη Τύπου.

«Αν δεν θέλουν να ακούσουν και συνεχίζουν να διαδίδουν αυτή την προπαγάνδα, τότε θα πρέπει να υπάρχει κάποιος μηχανισμός στο τουρνουά μας για να το σταματήσουμε», είπε.

«Αν μείνω σιωπηλή... δεν βλέπω κανένα νόημα να βρίσκομαι εδώ. Πιστεύω ότι η αποστολή του αθλητισμού είναι να ενώνει τους ανθρώπους για κάποια σωστά πράγματα. Η σιωπή εδώ στο τουρνουά είναι επικίνδυνη, και αυτό δεν είναι σωστό», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

