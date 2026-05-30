Τραμπ: Εξετάζει να ακυρώσει τις συναυλίες για τον εορτασμό της 250ής επετείου των ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε το Σάββατο ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να ακυρώσει μια σειρά συναυλιών για τον εορτασμό της 250ής επετείου των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά την αποχώρηση αρκετών καλλιτεχνών, και να προχωρήσει αντ' αυτού σε ομιλία, σημειώνει το Reuters.

Την Παρασκευή, ο Μπρετ Μάικλς, frontman του ροκ συγκροτήματος Poison, ήταν ο πέμπτος μουσικός που αποσύρθηκε από τις συναυλίες «Freedom 250», οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν από τις 25 Ιουνίου έως τις 10 Ιουλίου στο National Mall της Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο στο Truth Social ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει μια ομιλία και να οργανώσει μια συγκέντρωση και αποκάλεσε τον εαυτό του «τη νούμερο ένα ατραξιόν σε ολόκληρο τον κόσμο, τον άνθρωπο που συγκεντρώνει πολύ μεγαλύτερο κοινό από τον Έλβις στα καλύτερά του χρόνια και το κάνει χωρίς κιθάρα».

Πηγή: skai.gr

