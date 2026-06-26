ΗΠΑ - Ιράν: Τι προβλέπει πραγματικά η συμφωνία και ποιος βγαίνει κερδισμένος;

Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη κατέληξαν σε Μνημόνιο Κατανόησης, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στις μεταξύ τους σχέσεις. Τι προβλέπει όμως πραγματικά η συμφωνία; Ποια είναι τα σημεία που αλλάζουν τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και ποια παραμένουν ανοιχτά;

Στο νέο επεισόδιο της σειράς podcast «Μέση Ανατολή – Στη Σκιά των Πολέμων», ο Στέφανος Νικολαΐδης συζητά με τον Κωνσταντίνο Φίλη για το περιεχόμενο του Μνημονίου Κατανόησης, τις επιδιώξεις ΗΠΑ και Ιράν, τον ρόλο του Ισραήλ και το ποιος φαίνεται να έχει αποκτήσει μέχρι στιγμής το στρατηγικό πλεονέκτημα.

Παράλληλα, επιχειρούν να απαντήσουν στο κρίσιμο ερώτημα: αποτελεί η συμφωνία την αρχή μιας πιο σταθερής περιόδου ή πρόκειται απλώς για μια προσωρινή ανάπαυλα πριν από τον επόμενο κύκλο έντασης;