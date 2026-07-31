Στην απόκτηση δύο οικοπέδων εντός του έργου του Ελληνικού, συνολικού τιμήματος 41,5 εκατ. ευρώ, προχωρούν η INTRACOM HOLDINGS και η Ten Brinke Hellas, ενισχύοντας την παρουσία τους στον τομέα του real estate και συμμετέχοντας στην ανάπτυξη μίας ακόμη οικιστικής επένδυσης στη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της χώρας που είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Ειδικότερα, η INTRACOM HOLDINGS ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας της με την Ten Brinke Hellas μέσω της κοινής συμμετοχής τους στις εταιρείες TenPlatinum Properties και TenElite Properties, οι οποίες υπέγραψαν τα οριστικά συμβόλαια αγοράς των οικοπέδων Α-Π2.17 και Α-Π2.18 από την «Ελληνικό Α.Ε.», θυγατρική της LAMDA Development.

Η INTRACOM HOLDINGS συμμετέχει στις δύο εταιρείες με ποσοστό 42,85% και 42,84%, αντίστοιχα. Τα δύο οικόπεδα έχουν συνολική επιφάνεια 20.897 τ.μ. και συνολική μέγιστη δομήσιμη επιφάνεια 15.673 τ.μ., ενώ το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου 41,5 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του κόστους διαμόρφωσης των υποδομών. Το ποσό αντιστοιχεί σε μέση αξία περίπου 2.650 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο δομήσιμης επιφάνειας.

Στα συγκεκριμένα ακίνητα προβλέπεται η ανάπτυξη οικιστικών έργων με την ανέγερση οριζόντιων ιδιοκτησιών. Σύμφωνα με την INTRACOM HOLDINGS, η επένδυση εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας για περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στον κλάδο των ακινήτων, μέσα από συνεργασίες με διεθνείς ομίλους και συμμετοχή σε έργα με προοπτικές δημιουργίας υπεραξίας.

Από την πλευρά της, η LAMDA Development γνωστοποίησε ότι τα δύο οικόπεδα πωλήθηκαν στις εταιρείες TenPlatinum Properties και TenElite Properties, οι οποίες αποτελούν θυγατρικές της Ten Brinke Hellas και στις οποίες συμμετέχει η INTRACOM HOLDINGS.

Η LAMDA Development εκτιμά ότι από τη συναλλαγή θα αναγνωρίσει λογιστικό κέρδος προ φόρων περίπου 31 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων της συναλλαγής. Η πώληση αποτελεί μία ακόμη εμπορική αξιοποίηση γης στο έργο του Ελληνικού, όπου συνεχίζεται η διάθεση οικοπέδων για την ανάπτυξη νέων οικιστικών και μικτών χρήσεων.

Πηγή: skai.gr

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