Τη συναίνεσή τους επί της ουσίας του σχεδίου νόμου, για την ενίσχυση της Επαγγελματικής Ασφάλισης, δήλωσαν οι φορείς που είχαν κληθεί να διατυπώσουν τις απόψεις τους στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Οι κοινωνικοί φορείς είπαν ότι υπήρξε εκτενής διαβούλευση, η οποία και βοήθησε πολύ στη βελτίωση του νομοσχεδίου και ότι ενσωματώθηκαν οι προτάσεις τους στο μεγαλύτερο μέρος.

Τους φορείς ευχαρίστησε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, όχι μόνο για τη σημερινή τους παρουσία στην κοινοβουλευτική επιτροπή, αλλά για τον γόνιμο διάλογο που προηγήθηκε επί σειρά μηνών έτσι ώστε το νομοσχέδιο να εμπλουτισθεί σημαντικά με τις προτάσεις τους. Η υπουργός επανέλαβε ότι το νομοσχέδιο υπηρετεί το βασικό σκοπό της επαγγελματικής ασφάλισης, που είναι να αποτελεί συμπληρωματικό εισόδημα, κατά τη συνταξιοδότηση. Είναι δηλαδή συνταξιοδοτικός μηχανισμός και όχι μηχανισμός πρόωρης ρευστοποίησης αποταμιεύσεων.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών χαρακτηρίζει εργαλείο ενίσχυσης της αποταμίευσης και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων τον πυλώνα επαγγελματικής ασφάλισης αλλά και ως σημαντικό συμπλήρωμα του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Αξιολογεί θετικά τη συνολική στόχευση του σχεδίου νόμου και αναφέρει ότι περιλαμβάνει παρεμβάσεις που μπορούν να καταστήσουν την επαγγελματική ασφάλιση πιο ελκυστική και περισσότερο προσαρμοσμένη στις σύγχρονες ανάγκες εργασίας.

Η Διεύθυνση Εποπτείας Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ασφάλισης της ΤτΕ στην οποία έχει ανατεθεί η εποπτεία των Ταμείων προαιρετικής επαγγελματικής ασφάλισης δηλώνει ότι το νομοσχέδιο βελτιώνει τον θεμέλιο νόμο 5078 για την επαγγελματική ασφάλιση, λαμβάνει υπόψη του βέλτιστες πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δίνει περισσότερη ελευθερία στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης να σχεδιάζουν τις παροχές τους, αναλόγως των αναγκών των μελών τους.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών προσεγγίζει θετικά την κατάθεση του νομοσχεδίου, εκτιμά ότι χρειάζεται χρόνος προσαρμογής, και των ασφαλιστικών εταιρειών και των ταμείων και αναφέρει ότι πρέπει και στα ΤΕΑ να προβλεφθεί πιστοποιημένος διαμεσολαβητής που θα ενημερώνει τον ασφαλισμένο. Υπογραμμίζει την ανάγκη μιας συζήτησης για την υγεία, αντίστοιχη με αυτή για το συνταξιοδοτικό, δηλαδή κίνητρα για ασφάλειες υγείας αλλά και κίνητρα για τον τρίτο πυλώνα (ιδιωτική ασφάλιση). Πάντως, αναφορικά με την πρόταση διαμεσολαβητή στα ΤΕΑ, η υπουργός Εργασίας έσπευσε να επισημάνει ότι τα ΤΕΑ δεν παρέχουν ασφαλιστικά προϊόντα, όπως οι ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε η διανομή τους να γίνεται μέσω πιστοποιημένων διαμεσολαβητών.

Η Ένωση των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης δηλώνει ότι το νομοσχέδιο αποτελεί μια ουσιαστική μεταρρύθμιση και συνέχεια και ενισχύει αναπτυξιακά τον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης. Δεν περιορίζεται σε τεχνικές διορθώσεις αλλά επιχειρεί να χαράξει σαφέστερη και πιο διεισδυτική στρατηγική στον τρόπο λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας αναφέρει ότι το νομοσχέδιο συνιστά πολύ σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης, είναι μεταρρύθμιση με ουσιαστικό κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα, ενισχύει τη συμπληρωματική συνταξιοδοτική προστασία των εργαζομένων, ενδυναμώνει τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση και συμβάλλει στην ανθεκτικότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών είπε ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει θετικές τροποποιήσεις στο υφιστάμενο πλαίσιο για την Επαγγελματική Ασφάλιση με στόχο την ενδυνάμωση του χρήσιμου αυτού θεσμού. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται ήταν αναγκαίες και είχαν επισημανθεί και πριν την ψήφιση του νόμου 5078/2023.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος δηλώνει ότι ο θεσμός επαγγελματικής ασφάλισης παρέχει στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις πρόσθετες δυνατότητες συνταξιοδοτικής προστασίας με συμπληρωματικές συνταξιοδοτικές παροχές και το νομοσχέδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση για την ενίσχυση της συμπληρωματικής ασφάλισης στη χώρα.

Η ΓΣΕΒΕΕ αναφέρει ότι το νομοσχέδιο είναι στη σωστή κατεύθυνση και στα πιο θετικά σημεία περιλαμβάνει τη φορητότητα και τη διεύρυνση της πρόσβασης επιχειρήσεων και εργαζομένων και το ενιαίο πλαίσιο εποπτείας των παρόχων. Είπε πάντως ότι είναι μια μεγάλη συζήτηση πόσοι θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν στην προοπτική της προαιρετικής ασφάλισης με το 83% των νοικοκυριών να μην έχουν δυνατότητα αποταμίευσης και το 80% των ασφαλισμένων μη μισθωτών να επιλέγουν τις δύο χαμηλότερες κατηγορίες για λόγους ρευστότητας και όχι για λόγους έλλειψης κουλτούρας αποταμίευσης για συνταξιοδοτική προοπτική.

Η ΕΣΕΕ σημειώνει ότι το νομοσχέδιο είναι αντικειμενικά θετικό στο συνολικό του πλαίσιο και μπορεί να δώσει λύσεις σε ασφαλιστικά κενά. Σημειώνει ότι δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους ασφαλισμένους να μπουν στην προαιρετική επαγγελματική ασφάλιση, δίνονται ουσιαστικά κίνητρα σε εργοδότες και εργαζόμενους και διευρύνεται η φορητότητα και κινητικότητα των συμμετεχόντων εντός του θεσμού.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος αξιολογεί θετικά τη βασική κατεύθυνση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, την οποία χαρακτηρίζει στρατηγικής σημασίας γιατί δεν συνδέεται μόνο με τη συμπληρωματική συνταξιοδοτική προστασία αλλά με τη δημογραφική πρόκληση, την μακροπρόθεσμη αποταμίευση, την ποιότητα της απασχόλησης και τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να διατηρούν το ανθρώπινο δυναμικό με σύγχρονες πολιτικές αμοιβών και παροχών.

Στην ακρόαση υπήρξαν και δύο φορείς που αναφέρθηκαν εκτενώς στον πρώτο πυλώνα και όχι στον δεύτερο πυλώνα που είναι η επαγγελματική ασφάλιση.

Η Ομοσπονδία Εργαζομένων Φαρμακευτικών και Συναφών Επαγγελμάτων αναφέρθηκε στις μειώσεις των συντάξεων τα τελευταία χρόνια και τις μειώσεις παροχών, και δηλώνει ότι «δεν συναινεί στην εφαρμογή της αντιασφαλιστικής πολιτικής του δεύτερου πυλώνα γιατί ενώ οι εργαζόμενοι δίνουν τεράστιες εισφορές, βλέπουν μόνο περικοπές και ανασφάλεια».

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων είπε ότι το ασφαλιστικό δεν λύνεται με ευκαιριακού και ταμειακού χαρακτήρα μέτρα. Αναρωτήθηκε επίσης ποια αποταμίευση μπορεί να κάνουν οι εργαζόμενοι με μισθούς 700 ευρώ.

«Σήμερα η χώρα έχει 563.000 περισσότερους εργαζόμενους, σε σχέση με το 2019. Το ασφαλιστικό σύστημα, εφόσον αναφερθήκατε στον πρώτο πυλώνα, είναι σημαντικά ενισχυμένο, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια», είπε η υπουργός Εργασίας και σημείωσε ότι «η ενίσχυση αυτή συνδέεται με τους περισσότερους εργαζόμενους, με τα κίνητρα για τη μη παρακράτηση της σύνταξης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους με αποτέλεσμα, από 45.000 δηλωμένους εργαζόμενους συνταξιούχους, σήμερα να δηλώνουν εργαζόμενοι 308.000 συνταξιούχοι. Συνδέεται επίσης με την ψηφιακή κάρτα εργασίας η οποία με την επέκταση της οδήγησε μόνο πέρυσι σε 2,7 εκατομμύρια υπερωρίες σε σχέση με πρόπερσι». Επίσης η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε σε στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ που δείχνουν ότι «το πρώτο πεντάμηνο του 2026, σημειώθηκε ρεκόρ στην ιστορία της πατρίδας μας, με 332.843 νέες θέσεις εργασίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.