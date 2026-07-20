05 | Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της χούντας: η ελευθεριάζουσα πολυχρωμία

bluesky

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Η ελληνική ροκ σκηνή και η άνθηση της δισκογραφίας. Η εκδοτική έκρηξη, οι νέοι ποιητές και η γενιά του '70. Η θεατρική πρωτοπορία, ο νέος ελληνικός κινηματογράφος και οι δημιουργοί που άλλαξαν το πολιτιστικό τοπίο της χώρας.