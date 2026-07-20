05 | Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της χούντας: η ελευθεριάζουσα πολυχρωμία

Η ελληνική ροκ σκηνή και η άνθηση της δισκογραφίας.
Η εκδοτική έκρηξη, οι νέοι ποιητές και η γενιά του '70.
Η θεατρική πρωτοπορία, ο νέος ελληνικός κινηματογράφος και οι δημιουργοί που άλλαξαν το πολιτιστικό τοπίο της χώρας.
Αφορμή το βιβλίο των Στάθη Καλύβα, καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, και Νατάσας Τριανταφύλλη, σκηνοθέτη, Big Bang 1970-1973: Η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας.
Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε
Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου
Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου