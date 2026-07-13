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Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της χούντας
#04 | Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της χούντας: ο μύθος του κλειστού συστήματος

XOUNTA

Ο Διονύσης Σαββόπουλος και η μεγάλη αλλαγή στο ελληνικό τραγούδι. Η λογοκρισία, οι νέες μουσικές τάσεις και οι διεθνείς επιρροές που αλλάζουν την ελληνική κοινωνία. Το έντεχνο, το ελαφρολαϊκό και η άνθηση της ελληνικής δισκογραφίας.

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Ο Διονύσης Σαββόπουλος και η μεγάλη αλλαγή στο ελληνικό τραγούδι.

Η λογοκρισία, οι νέες μουσικές τάσεις και οι διεθνείς επιρροές που αλλάζουν την ελληνική κοινωνία.

Το έντεχνο, το ελαφρολαϊκό και η άνθηση της ελληνικής δισκογραφίας.

Αφορμή το βιβλίο των Στάθη Καλύβα, καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, και Νατάσας Τριανταφύλλη, σκηνοθέτη, Big Bang 1970-1973: Η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου

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