04 | Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της χούντας: ο μύθος του κλειστού συστήματος

Ο Διονύσης Σαββόπουλος και η μεγάλη αλλαγή στο ελληνικό τραγούδι.
Η λογοκρισία, οι νέες μουσικές τάσεις και οι διεθνείς επιρροές που αλλάζουν την ελληνική κοινωνία.
Το έντεχνο, το ελαφρολαϊκό και η άνθηση της ελληνικής δισκογραφίας.
Αφορμή το βιβλίο των Στάθη Καλύβα, καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, και Νατάσας Τριανταφύλλη, σκηνοθέτη, Big Bang 1970-1973: Η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας.
Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε
Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου
Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου