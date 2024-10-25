Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης (ΖΜΘ) ανακοίνωσε σήμερα ότι κέρδισε δικαστική μάχη κατά της Heineken και διεκδικεί αποζημίωση άνω των 160 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της επισημαίνει: «με απόφασή του το Ολλανδικό Δικαστήριο δικαίωσε τη Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκη επιβεβαιώνοντας την αλληλέγγυα ευθύνη της Heineken για τις αντιανταγωνιστικές πρακτικές της θυγατρικής της, Αθηναϊκής Ζυθοποιίας. Η αγωγή που κατέθεσε η ΖΜΘ το 2017, ξεπέρασε με επιτυχία όλα τα δικονομικά κωλύμματα που προέβαλε η Heineken, ανοίγοντας το δρόμο για τον υπολογισμό του ύψους της αποζημίωσης την οποία θα πρέπει να καταβάλλουν από κοινού η Heineken και η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, με την ΖΜΘ να διεκδικεί αποζημιώσεις άνω των 160 εκατομμυρίων ευρώ».

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι «το Πρωτοδικείο του 'Αμστερνταμ έκρινε ότι η Heineken αποτελεί μέρος της ίδιας οικονομικής οντότητας ("singleeconomic unit") με την ελληνική θυγατρική της, στην οποίαασκεί αποφασιστική επιρροή, και ως τέτοια είναι "αλληλεγγύως και εις ολόκληρον" υπεύθυνη για την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στην Ελλάδα, όπως αυτή επιβεβαιώθηκε με την 590/2014 απόφαση της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η αγωγή αποτελεί συνέχεια της απόφασης που εξέδωσε ηελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού το 2015, η οποία επέβαλε στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία το μεγαλύτερο πρόστιμο στην ιστορία της, ύψους 31,4 εκατ. ευρώ, για πρακτικές κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης. Η παρούσα απόφαση αποτελεί ορόσημο τόσο για τον κλάδο της ζυθοποιίας όσο και ευρύτερα, καθώς θέτει ένα παγκόσμιο δεδικασμένο για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων απευθείας από μητρική εταιρεία για δραστηριότητα θυγατρικής. Συγχρόνως, αποτελεί μία εμβληματική νίκη ενάντια στις μονοπωλιακές πρακτικές διεθνώς, δημιουργώντας ένα πλαίσιο για την εξισορρόπηση των δυνάμεων εντός των αγορών σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο».

Ο Δημήτρης Κρις, Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και μέλος του ΔΣ της Ζυθοποιίας Μακεδονίας - Θράκης, δήλωσε:

«Νιώθουμε απόλυτα δικαιωμένοι από τη χθεσινή απόφαση. Είναι μια νίκη για όλες τις ανεξάρτητες ζυθοποιίες της Ευρώπης που έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με τις καταχρήσεις και την παραβατικότητα των πολυεθνικών κολοσσών. Η απόφαση επιβεβαιώνει όσα υποστηρίζαμε για την αλληλέγγυα ευθύνη της Heineken και της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στην Ελλάδα».

Ο Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων & Επικοινωνίας της ΖΜΘ, Νικόλαος Μπήλιος δήλωσε: «Είναι μια ιστορική στιγμή για την ελληνική ζυθοποιία, καθώς αλλάζει τα δεδομένα του κλάδου και ενδυναμώνει έμπρακτα τις ανεξάρτητες μικροζυθοποιίες διεθνώς που προσπαθούν να ανταγωνιστούν σε μια αγορά που κυριαρχείται από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

