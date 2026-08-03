Κοζάνη: Σε εξέλιξη οι εργασίες για τον νέο οδικό άξονα Κήπος – Γέφυρα Ρυμνίου

Άρχισαν οι κατασκευαστικές εργασίες για τον νέο οδικό άξονα στο τμήμα Κήπος – Γέφυρα Ρυμνίου στην Κοζάνη, ένα σημαντικό έργο υποδομής που υλοποιείται στο οδικό δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Με την ολοκλήρωσή του, το έργο θα παραδώσει έναν σύγχρονο οδικό άξονα συνολικού μήκους πέντε χιλιομέτρων, ο οποίος θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δύο γέφυρες, τον ανισόπεδο κόμβο Καισαρειάς – Αιανής, τον κλάδο εισόδου του ισόπεδου κόμβου Αιανής, καθώς και παράπλευρο και κάθετο οδικό δίκτυο.

«Εξασφαλίσαμε τους αναγκαίους πρόσθετους πόρους και, σε συνεργασία με την Εγνατία Οδό, ολοκληρώσαμε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση αυτού του ιδιαίτερα σημαντικού έργου υποδομής», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Αμανατίδης. Ο ίδιος επισκέφθηκε το εργοτάξιο, όπου ενημερώθηκε από εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας για την πρόοδο των εργασιών.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 21 εκατ. ευρώ, ενώ το συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε 16,2 εκατ. ευρώ. Περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων και αναβαθμίσεων σε βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της συνδεσιμότητας.



Πηγή: skai.gr

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