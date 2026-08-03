Το Περιφερειακό Δικαστήριο της Ιερουσαλήμ την Κυριακή έβαλε προσωρινά στον «πάγο» ένα αμφιλεγόμενο κυβερνητικό σχέδιο για την τοποθέτηση κροκοδείλων γύρω από τη φυλακή Κετσιότ στο νότιο Ισραήλ, εν αναμονή περαιτέρω νομικής εξέτασης.

Η απόφαση ελήφθη μετά από επείγουσα αίτηση που υπέβαλε η οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων Let the Animals Live («Αφήστε τα Ζώα να Ζήσουν»). Το δικαστήριο εξέδωσε προσωρινή διαταγή που απαγορεύει οποιαδήποτε ενέργεια για τη μεταφορά των ερπετών μέχρι να αποφανθεί επί της υπόθεσης. Το κράτος έχει προθεσμία έως τις 16 Αυγούστου για να απαντήσει.

Η πρόταση, την οποία υποστήριξαν ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και η Υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος Ιντίτ Σίλμαν, προβλέπει την τοποθέτηση κροκοδείλων σε μια τάφρο γεμάτη νερό γύρω από τη φυλακή Κετσιότ, όπου είναι φυλακισμένοι υψηλής ασφάλειας της Χαμάς. Ο Μπεν Γκβιρ υποστήριξε ότι η κίνηση αυτή θα ενίσχυε την ασφάλεια και είπε ότι η ιδέα ήταν εμπνευσμένη από παρόμοιες εγκαταστάσεις στη Φλόριντα.

Το σχέδιο θα απαιτούσε την αλλαγή του νομικού καθεστώτος των κροκοδείλων, ώστε να μπορούν να τεθούν υπό την εποπτεία της Ισραηλινής Υπηρεσίας Φυλακών.

Ωστόσο, η Ισραηλινή Αρχή Φύσης και Πάρκων αντιτάχθηκε στην πρωτοβουλία, υποστηρίζοντας ότι οι συγκρίσεις με τη Φλόριντα δεν ήταν εφαρμόσιμες και ότι δεν είχε παρουσιαστεί μελέτη σκοπιμότητας ή κατάλληλη υποδομή για την ασφαλή στέγαση κροκοδείλων στην έρημο Νεγκέβ.

Στην αίτησή του, ο οργανισμός «Αφήστε τα Ζώα να Ζήσουν» ανέφερε ότι είχαν ήδη ξεκινήσει οι προπαρασκευαστικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένης της εκσκαφής ενός καναλιού γύρω από τη φυλακή και των επαφών με φάρμες κροκοδείλων. Ο οργανισμός ισχυρίστηκε επίσης ότι περίπου 21 εκατομμύρια σέκελ είχαν διατεθεί για το έργο και συζήτησε ότι η απόφαση ελήφθη χωρίς να ακολουθηθούν οι συστάσεις επαγγελματικών αρχών ή νομικών συμβούλων. Προειδοποίησε ότι το σχέδιο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τα ζώα, τη δημόσια ασφάλεια και το περιβάλλον.

Απαντώντας στην απόφαση του δικαστηρίου, ο Μπεν Γκβιρ επέκρινε έντονα τη δικαστική εξουσία, κατηγορώντας τα δικαστήρια ότι μπλοκάρουν μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αποτροπής κατά των τρομοκρατών κρατουμένων. Επανέλαβε τη χρόνια κριτική του στο δικαστικό σύστημα του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η παρέμβαση εμπόδισε την κυβέρνηση να εφαρμόσει μια πρωτοβουλία που αποσκοπούσε στην ενίσχυση της ασφάλειας των φυλακών.

Πηγή: skai.gr

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