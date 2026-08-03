Η πρωτοφανής υποχώρηση της στάθμης των υδάτων του Δούναβη προκαλεί αλυσιδωτές επιπτώσεις στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με την Ουγγαρία να βρίσκεται αντιμέτωπη με προβλήματα στην ηλεκτρική ενέργεια, καθώς ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας οδηγείται για πρώτη φορά σε πλήρη παύση λειτουργίας λόγω έλλειψης επαρκούς νερού για την ψύξη των αντιδραστήρων.

Την ίδια ώρα, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στη Ρουμανία, τη Σερβία, τη Βουλγαρία αλλά και στη ναυσιπλοΐα κατά μήκος του δεύτερου μεγαλύτερου ποταμού της Ευρώπης.

«Σβήνει» ο πυρηνικός σταθμός Paks

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, προειδοποίησε ότι η χώρα εισέρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, καθώς ο πυρηνικός σταθμός Paks, που καλύπτει σχεδόν το ήμισυ των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια, λειτουργεί ήδη με εξαιρετικά περιορισμένη ισχύ και αναμένεται να διακόψει πλήρως τη λειτουργία του.

Πρόκειται για την πρώτη ολική διακοπή λειτουργίας του σταθμού στα 44 χρόνια λειτουργίας του, καθώς η στάθμη του Δούναβη έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, καθιστώντας αδύνατη την ασφαλή ψύξη των αντιδραστήρων.

Η ουγγρική κυβέρνηση έχει ήδη ζητήσει από πολίτες και επιχειρήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής, ενώ περισσότερες από 300 μεγάλες βιομηχανίες έχουν δεσμευθεί να μειώσουν προσωρινά τη ζήτησή τους, προκειμένου να αποφευχθούν εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης.

Η Ρουμανία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η κρίση δεν περιορίζεται στην Ουγγαρία.

Στη Ρουμανία, η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τον Αύγουστο, καθώς η εξαιρετικά χαμηλή στάθμη του Δούναβη επηρέασε τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα.

Ένας από τους δύο αντιδραστήρες τέθηκε εκτός λειτουργίας, ενώ οι αρχές επιχειρούν να εξασφαλίσουν επαρκή ποσότητα νερού ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί ο δεύτερος. Παράλληλα, το Βουκουρέστι βρίσκεται σε επαφές με γειτονικές χώρες για πιθανές εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής.

Η Ρουμανία είχε ήδη καταγράψει από τα μέσα Ιουλίου τη χαμηλότερη στάθμη του Δούναβη από το 1996, με τη ροή του ποταμού να υποχωρεί στα 1.700 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο, έναντι μέσου όρου περίπου 4.700 κυβικών μέτρων για την εποχή.

Οι αρχές επέβαλαν περιορισμούς στην άρδευση, ενώ ανεστάλησαν δρομολόγια πορθμείων και φορτηγίδες μεταφοράς σιτηρών παρέμειναν ακινητοποιημένες.

Προβλήματα σε μεταφορές, τουρισμό και οικονομία

Η δραματική πτώση της στάθμης του Δούναβη έχει προκαλέσει σοβαρές δυσκολίες στη ναυσιπλοΐα.

Εμπορικές φορτηγίδες μεταφέρουν μειωμένα φορτία ή παραμένουν ακινητοποιημένες, κρουαζιερόπλοια αναγκάζονται να αλλάξουν δρομολόγια, ενώ σε περιοχές της Σερβίας εκατοντάδες σκάφη έχουν εγκλωβιστεί λόγω των εξαιρετικά ρηχών νερών.

Στη Βουλγαρία καταγράφηκαν ακόμη και προσάραξη κρουαζιερόπλοιου στον Δούναβη, ενώ οι οικονομικές επιπτώσεις επεκτείνονται στις μεταφορές, τον τουρισμό και το εμπόριο.

Οι επιστήμονες αποδίδουν την κατάσταση στον συνδυασμό παρατεταμένης ξηρασίας, διαδοχικών κυμάτων καύσωνα και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, που έχουν οδηγήσει σε ιστορικά χαμηλές στάθμες όχι μόνο στον Δούναβη αλλά και σε άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά ποτάμια, όπως ο Ρήνος.



Πηγή: skai.gr

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