Η Ζιζέλ Πελικό έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα σε επιζήσασες σεξουαλικής βίας, λέγοντας ότι «δεν θα είναι ποτέ μόνες» τους, σε μια συγκινητική δήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Σύμφωνα με τον Independent, η ίδια αφιέρωσε την αναγνώρισή της ως η πιο επιδραστική γυναίκα του 2025 σε εκείνες τις γυναίκες που «είναι οι αληθινοί ήρωες», μέσω του δικηγόρου της, Stéphane Babonneau.

Η 72χρονη Πελικό στηρίζει τις γυναίκες που συνεχίζουν να μάχονται για δικαιοσύνη, ειδικά εκείνες που το κάνουν μόνες τους και «στο σκοτάδι», τις οποίες δήλωσε ότι θαυμάζει βαθιά. Ο δικηγόρος της ανέφερε ότι η Gisele ένιωσε συγκινημένη όταν έμαθε ότι ήταν η πρώτη στη λίστα.

Η προσωπική της δήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας μεταδόθηκε από τον Babonneau, ο οποίος είπε:

«Η Ζιζέλ νιώθει μεγάλη τιμή και θέλει να αφιερώσει αυτήν την αναγνώριση σε όλες τις επιζήσασες, και ειδικότερα σε εκείνες που μάχονται μόνες τους για να αποκτήσουν τα δικαιώματά τους και να αναγνωριστεί η αλήθεια από τα δικαστήρια. Σε αυτές τις γυναίκες, οι οποίες συχνά παραμένουν στο σκοτάδι, η Ζιζέλ θέλει να εκφράσει τον θαυμασμό της, γιατί πιστεύει ότι είναι οι αληθινοί ήρωες, και να τους πει ότι πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα είναι ποτέ μόνες».

Η γενναία και αξιοπρεπής Ζιζέλ Πελικό έχει γίνει σύμβολο παγκοσμίως, ιδιαίτερα για τις επιζήσασες σεξουαλικής βίας, μετά την απόφασή της να αποκαλύψει την ταυτότητά της στην περίπτωση μαζικού βιασμού που αφορούσε τον πρώην σύζυγό της και 50 άλλους άνδρες. Με την απόφαση αυτή, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος αντιμετωπίζει τις θύματα.

Η δημόσια φύση της δίκης, στην οποία όλοι οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για τη συμμετοχή τους στη φρικιαστική σεξουαλική κακοποίηση που διήρκεσε μια δεκαετία, όταν η Ζιζέλ ήταν ναρκωμένη από τον πρώην σύζυγό της, έφερε στο φως την τρομακτική διάσταση της σεξουαλικής βίας και πυροδότησε ένα παγκόσμιο κίνημα που ζητούσε άμεσο τέλος σε αυτήν.

Η ίδια αντιμετώπισε τους δράστες της στην αίθουσα του δικαστηρίου στην Αβινιόν, στη Γαλλία, καθημερινά κατά τη διάρκεια της σκληρής τριών μηνών δίκης, στέλνοντας το μήνυμα που έγινε το σύνθημα της υπόθεσης: «Οι δράστες είναι εκείνοι που πρέπει να ντρέπονται, ποτέ τα θύματα».

Ως αποτέλεσμα, κατέκτησε την πρώτη θέση στη λίστα Επιρροής του 2025, η οποία δημοσιεύεται για τρίτη συνεχή χρονιά για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Στη λίστα αυτή, περιλαμβάνονται 49 εξαιρετικές γυναίκες από διάφορους τομείς, όπως η πολιτική, ο αθλητισμός, οι τέχνες, τα ΜΜΕ, οι επιχειρήσεις, η μόδα και η ενεργοποίηση. Όλες αυτές οι γυναίκες ενώνουν τις δυνάμεις τους με μοναδικό στόχο να επηρεάσουν την κοινωνία και να σπάσουν τα εμπόδια που υπάρχουν γύρω τους, διαμορφώνοντας τον κόσμο γύρω τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.