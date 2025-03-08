Στο στόχαστρο ακτιβιστών βρέθηκε χθες το θέρετρο γκολφ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Τέρνμπερι, στη Σκωτία, όπου ζωγράφισαν γκράφιτι υπέρ των Παλαιστινίων, με μια ομάδα διαμαρτυρίας να αναλαμβάνει την ευθύνη.

Τοπικά ΜΜΕ πρόβαλαν σήμερα εικόνες από τα συνθήματα που έγραψαν με κόκκινη μπογιά σε τοίχους στο γήπεδο. Οι ακτιβιστές ζωγράφισαν τις φράσεις «Ελευθερία στη Γάζα» και «Ελευθερία στην Παλαιστίνη», αλλά και έγραψαν υβριστικά μηνύματα προς τον Τραμπ.

«Η Γάζα δεν είναι προς πώληση» ζωγράφισαν επίσης στο γρασίδι.

Η οργάνωση Palestine Action δήλωσε πως προκάλεσε τις ζημιές, με ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ: «Την ώρα που ο Τραμπ προσπαθεί να διαχειριστεί τη Γάζα ως ιδιοκτησία του, θα πρέπει να γνωρίζει ότι η δική του ιδιοκτησία είναι προσβάσιμη».

BREAKING: Palestine Action wreck Trump's golf course in Turnberry, Scotland.



"GAZA IS NOT FOR SALE" is sprayed across the lawn and the golf course's holes are dug up.



Whilst Trump attempts to treat Gaza as his property, he should know his own property is within reach. pic.twitter.com/ZoH8joHEYi — Palestine Action (@Pal_action) March 8, 2025

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ προκάλεσε την οργή του αραβικού κόσμου καθώς δήλωσε απροσδόκητα ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο της Γάζας, θα εκτοπίσουν τον παλαιστινιακό πληθυσμό της, άνω των 2 εκατομμυρίων, και θα τη μετατρέψουν σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Η αστυνομία της Σκωτίας ερευνά το περιστατικό.

«Γύρω στις 4.40 το πρωί τοπική ώρα του Σαββάτου, την 8η Μαρτίου του 2025, λάβαμε μια καταγγελία για ζημιές στο γήπεδο γκολφ και τις εγκαταστάσεις στο Μέιντενς Ρόουντ, στο Τέρνμπερι», δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας, προσθέτοντας πως η έρευνα συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.