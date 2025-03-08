Γερμανία: Συμφωνία Μερτς - SPD στις προκαταρκτικές συνομιλίες

Οι πιθανοί μελλοντικοί κυβερνητικοί εταίροι, η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), ανακοίνωσαν ότι οι διερευνητικές συνομιλίες τους κατέληξαν σε συμφωνία και ότι επιθυμούν να προχωρήσουν άμεσα στις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Ενόψει της εσωτερικής αλλά και της διεθνούς συγκυρίας, οι διερευνητικές συνομιλίες ολοκληρώθηκαν ασυνήθιστα γρήγορα και οι αρχηγοί των τριών κομμάτων, ο κατά πάσα πιθανότητα επόμενος καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς (CDU), ο Μάρκους Ζέντερ (CSU) και ο Λαρς Κλινγκμπάιλ (SPD), ανακοίνωσαν πριν από λίγο την συμφωνία τους στα δύο βασικά ζητήματα πολιτικής, τη μετανάστευση και την οικονομία.

Στη μετανάστευση, οι διαπραγματευτές συμφώνησαν να απορρίπτονται επιτόπου στα σύνορα αιτούντες άσυλο και να επεκταθούν «μαζικά» οι συνοριακοί έλεγχοι. Η οικογενειακή επανένωση θα ανασταλεί, παραμένει ωστόσο σε ισχύ νέος νόμος περί ιθαγένειας. Οι πτήσεις από το Αφγανιστάν για πρώην συνεργάτες της γερμανικής πρεσβείας στην Καμπούλ σταματούν, αλλά θα πραγματοποιηθούν πτήσεις προς το Αφγανιστάν και τη Συρία, με απελαθέντες μετανάστες.

Στην οικονομία, θα πρέπει να δημιουργηθούν επενδυτικά κίνητρα για την τόνωση της οικονομίας - συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής μεταρρύθμισης των επιχειρήσεων και της μείωσης του φόρου ηλεκτρικής ενέργειας στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος, σύμφωνα με τον κ. Μερτς, είναι ανάπτυξη 1-2%. Το Επίδομα Πολιτών πρόκειται να μεταρρυθμιστεί και να μετονομαστεί, ενώ ο κ. Κλινγκμπάιλ διαβεβαίωσε ότι παραμένει ο σχεδιασμός για βασικό μισθό στα 15 ευρώ την ώρα.

Οι τρεις αρχηγοί πρότειναν επίσης και τυπικά την έναρξη διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού. Την απόφαση θα λάβουν οι κομματικές επιτροπές, σε μια διαδικασία η οποία θεωρείται πάντως μόνο τυπική. Κυβέρνηση ωστόσο σχηματίζεται μόνον εφόσον τα κόμματα που την απαρτίζουν συμφωνήσουν στον κυβερνητικό πρόγραμμα.

Το 11σέλιδο διερευνητικό έγγραφο πραγματεύεται πολλά θέματα, αλλά πολλά ερωτήματα πιθανότατα θα απαντηθούν μόνο στις επικείμενες διαπραγματεύσεις. «Το κοινό διερευνητικό έγγραφο είναι η βάση για τις διαπραγματεύσεις συνασπισμού που είναι πιθανό να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς και σημείωσε ότι οι συνομιλίες διεξήχθησαν σε «εξαιρετικά καλή και πολύ συλλογική ατμόσφαιρα».

Πηγή: skai.gr

