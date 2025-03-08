Μήνυμα Χαμενεΐ σε Τραμπ: Η Τεχεράνη δεν θα διαπραγματευτεί υπό πίεση

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε το Σάββατο ότι η Τεχεράνη δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς για διαπραγματεύσεις, μία ημέρα μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι έστειλε επιστολή για την εκκίνηση διαπραγματεύσεων για πυρηνική συμφωνία.

Σε συνέντευξή του στο Fox Business, ο Τραμπ δήλως ότι «υπάρχουν δύο τρόποι για να αντιμετωπιστεί το Ιράν: στρατιωτικά ή με μια συμφωνία» προκειμένου να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.

Σε συνάντηση με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους, ο Χαμενεΐ ανέφερε ότι ο στόχος της Ουάσινγκτον με την πρόταση για διαπραγματεύσεις είναι να «επιβάλει τις δικές της προσδοκίες», σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Η επιμονή ορισμένων κυβερνήσεων-νταήδων στις διαπραγματεύσεις δεν αποσκοπεί στην επίλυση προβλημάτων, αλλά στην επιβολή και την κυριαρχία των δικών τους απαιτήσεων».

«Οι διαπραγματεύσεις, για αυτούς, είναι ένας δρόμος για να διατυπώνουν συνεχώς νέες απαιτήσεις. Δεν πρόκειται μόνο για το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν. Το Ιράν δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αποδεχθεί τις προσδοκίες τους».

Παρότι ο Τραμπ έχει πει ότι είναι ανοχτός σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη, έχει επαναφέρει την πολιτική «μέγιστης πίεσης» που εφάρμοσε κατά την πρώτη του θητεία, με στόχο να απομονώσει το Ιράν από την παγκόσμια οικονομία και να μηδενίσει τις εξαγωγές πετρελαίου του.

Κατά την πρώτη του θητεία ο Τραμπ απέσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη συμφωνία-ορόσημο μεταξύ του Ιράν και των μεγάλων δυνάμεων, η οποία περιόριζε αυστηρά τις πυρηνικές δραστηριότητες της Τεχεράνης με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων.

Μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ το 2018 και την επαναφορά των κυρώσεων, το Ιράν παραβίασε και ξεπέρασε κατά πολύ τους όρους της συμφωνίας.

Ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Ραφαέλ Γκρόσι, έχει δηλώσει ότι ο χρόνος για διπλωματία τελειώνει, καθώς η Τεχεράνη συνεχίζει να επιταχύνει τον εμπλουτισμό ουρανίου σε επίπεδα κοντά στην ποιότητα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων.

Η Τεχεράνη επιμένει ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.