Με 2.000 εκθέτες και 83 χώρες ανοίγουν τα Ποσειδώνια 2026 - Στο επίκεντρο ασφάλεια, καύσιμα και ψηφιακή μετάβαση

Ανοίγει τις πύλες της τη Δευτέρα 1 Ιουνίου στο εκθεσιακό κέντρο του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» η διεθνής ναυτιλιακή έκθεση «Ποσειδώνια 2026»,

Η συγκεκριμένη έκθεση συγκεντρώνει στην Ελλάδα κορυφαίους εκπροσώπους της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας, σε μία περίοδο όπου η γεωπολιτική αστάθεια, η ενεργειακή μετάβαση και οι τεχνολογικές εξελίξεις επανακαθορίζουν το μέλλον της ναυτιλίας.

Με περισσότερους από 2.000 εκθέτες από 83 χώρες, 24 εθνικά περίπτερα και συμμετοχές ηγετών κρατών, υπουργών Ναυτιλίας, κορυφαίων εφοπλιστών και διεθνών οργανισμών, η φετινή διοργάνωση αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του θεσμού.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το οικονομικό αποτύπωμα των Ποσειδωνίων εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ για την ελληνική οικονομία, χωρίς να συνυπολογίζονται οι επιχειρηματικές συμφωνίες που αναμένεται να υπογραφούν κατά τη διάρκεια της έκθεσης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Posidonia Exhibitions S.A., Θεόδωρος Βώκος, υπογράμμισε ότι η αυξημένη συμμετοχή αποτυπώνει τη διεθνή δυναμική της ελληνικής ναυτιλίας, σημειώνοντας ότι χιλιάδες επισκέπτες καταφθάνουν στη χώρα αρκετές ημέρες πριν από την έναρξη της έκθεσης, ενισχύοντας τον τουρισμό, την εστίαση, τις μεταφορές και συνολικά την οικονομική δραστηριότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι παρά τους αρχικούς προβληματισμούς, οι συμμετοχές εκθετών από την περιοχή όχι μόνο διατηρήθηκαν αλλά επιβεβαιώθηκαν πλήρως.

Όπως ανέφερε, η πρόσφατη κρίση ανέδειξε για ακόμη μία φορά την ανθεκτικότητα της ελληνικής ναυτιλίας, η οποία συνέχισε να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του παγκόσμιου εμπορίου μέσα σε ένα εξαιρετικά ασταθές περιβάλλον.

Σημαντικό μέρος της φετινής διοργάνωσης αφιερώνεται στην τεχνητή νοημοσύνη και στις τεχνολογίες πράσινης μετάβασης.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, περισσότερες από 30 εταιρείες παρουσιάζουν εφαρμογές AI για τη ναυτιλία, ενώ πάνω από 100 επιχειρήσεις φέρνουν λύσεις που σχετίζονται με τη μείωση εκπομπών και την επίτευξη μηδενικών ρύπων.

Παράλληλα, το πρόγραμμα των Ποσειδωνίων περιλαμβάνει πάνω από 70 συνέδρια, forums και εξειδικευμένες εκδηλώσεις με θεματολογία που εκτείνεται από τη διαχείριση κινδύνων, τη ναυτιλιακή ασφάλεια και τις ασφαλίσεις μέχρι την απανθρακοποίηση, την κυβερνοασφάλεια, τα εναλλακτικά καύσιμα και την ψηφιοποίηση των θαλάσσιων μεταφορών.

«Τα Ποσειδώνια είναι κάτι περισσότερο από μία έκθεση. Αποτελούν μία παγκόσμια πλατφόρμα διαλόγου, όπου η ναυτιλιακή κοινότητα συζητά τις μεγάλες προκλήσεις και διαμορφώνει το μέλλον της βιομηχανίας», σημείωσε ο Θεόδωρος Βώκος.

AI στη ναυτιλία: Τα «έξυπνα» πλοία μειώνουν καύσιμα και κόστος

Η τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται δυναμικά στη ναυτιλία, μετατρέποντας τα πλοία σε «έξυπνες» μονάδες που μπορούν να μειώνουν κατανάλωση καυσίμων, εκπομπές ρύπων και λειτουργικά κόστη, ενώ παράλληλα ενισχύουν την ασφάλεια και την αποδοτικότητα των θαλάσσιων μεταφορών.

Σε μία περίοδο όπου οι ναυτιλιακές εταιρείες βρίσκονται αντιμέτωπες με αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και αυξημένες γεωπολιτικές πιέσεις, οι λύσεις που βασίζονται στην AI θεωρούνται πλέον όχι απλώς καινοτομία αλλά εργαλείο ανταγωνιστικότητας και επιβίωσης για τον κλάδο.

Σύμφωνα με ανάλυση της Wärtsilä, οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την απόδοση των πλοίων μέσω «έξυπνης» βελτιστοποίησης ταξιδιών, ψηφιακών διδύμων (digital twins) και προγνωστικής συντήρησης.

Η χρήση αλγορίθμων AI και machine learning επιτρέπει στα συστήματα να αναλύουν σε πραγματικό χρόνο δεδομένα όπως οι καιρικές συνθήκες, η κατάσταση της θάλασσας, η απόδοση μηχανών και η κυκλοφορία, προτείνοντας την αποδοτικότερη διαδρομή για κάθε ταξίδι.

Όπως επισημαίνεται, ακόμη και μικρές αλλαγές στον σχεδιασμό διαδρομών μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική εξοικονόμηση καυσίμων και μείωση εκπομπών ρύπων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εταιρεία Carisbrooke Shipping, η οποία, μέσω της λύσης Fleet Optimisation Solution της Wärtsilä, κατέγραψε εξοικονόμηση καυσίμων της τάξης του 5%-7% σε ολόκληρο τον στόλο της, μειώνοντας παράλληλα το λειτουργικό κόστος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην τεχνολογία των «ψηφιακών διδύμων», δηλαδή εικονικών μοντέλων πλοίων που παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία τους. Μέσω αισθητήρων και δεδομένων από μηχανές, κατανάλωση καυσίμου και καιρικές συνθήκες, τα συστήματα AI μπορούν να εντοπίζουν έγκαιρα αποκλίσεις στην απόδοση, προτείνοντας παρεμβάσεις όπως καθαρισμό κύτους ή τεχνικές ρυθμίσεις που αυξάνουν την αποδοτικότητα του πλοίου.

Παράλληλα, η προγνωστική συντήρηση θεωρείται μία από τις σημαντικότερες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στη ναυτιλία. Μέσω συνεχούς ανάλυσης δεδομένων από κρίσιμα συστήματα και εξοπλισμό, η AI μπορεί να προβλέπει πιθανές βλάβες πριν αυτές συμβούν, περιορίζοντας τον μη προγραμματισμένο χρόνο ακινησίας και αποφεύγοντας δαπανηρές επισκευές.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση δεξαμενόπλοιου LNG της ιαπωνικής MMS Co., όπου σύστημα τεχνητής νοημοσύνης εντόπισε εγκαίρως πρόβλημα στο σύστημα λίπανσης κινητήρα, επιτρέποντας την αποκατάσταση της βλάβης πριν προκληθούν ζημιές που θα μπορούσαν να κοστίσουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Οι ειδικοί του κλάδου επισημαίνουν ότι η επιτυχία των συστημάτων AI εξαρτάται από τη συλλογή μεγάλου όγκου αξιόπιστων δεδομένων υψηλής ποιότητας, τα οποία επιτρέπουν στους αλγορίθμους να παράγουν ακριβείς προβλέψεις και να λαμβάνουν καλύτερες επιχειρησιακές αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται πλέον ως βασικός πυλώνας της «έξυπνης ναυτιλίας», με στόχο πιο ασφαλή, πιο «πράσινα» και πιο αποδοτικά πλοία τα επόμενα χρόνια.

Drones και πύραυλοι αλλάζουν τους κανόνες της ναυτιλιακής ασφάλισης

Η ασφαλιστική αγορά στη ναυτιλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις πιο σύνθετες κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και οι επιθέσεις με drones και πυραύλους έχουν μετατρέψει τα Στενά του Ορμούζ σε μία από τις πιο επικίνδυνες θαλάσσιες ζώνες στον κόσμο.

Για σχεδόν τρεις μήνες, η διέλευση από το στρατηγικής σημασίας στενό παραμένει ουσιαστικά «παγωμένη» για μεγάλο μέρος της διεθνούς ναυτιλίας, με περισσότερα από 1.000 πλοία να βρίσκονται εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, την ώρα που αυξάνονται οι πιέσεις προς τις κυβερνήσεις και τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα για την ασφαλή επανεκκίνηση της κυκλοφορίας.

Παρά την έντονη αβεβαιότητα, η ασφαλιστική κάλυψη για τα πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παραμένει διαθέσιμη, αν και πλέον προσφέρεται με ιδιαίτερα αυξημένα war risk premiums. Σύμφωνα με τον David Smith, επικεφαλής ναυτιλιακών τμημάτων της McGill and Partners, τα ασφάλιστρα πολέμου έχουν εκτοξευθεί στο 3,5%-7,5% της αξίας ενός πλοίου, όταν πριν από τη σύγκρουση κυμαίνονταν μόλις στο 0,25%.

Η συντριπτική πλειονότητα των πλοιοκτητών επιλέγει πλέον να διατηρεί τα πλοία αγκυροβολημένα στον Κόλπο ή σε λιμάνια της περιοχής, αποφεύγοντας τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ λόγω του αυξημένου κινδύνου.

Η νέα αυτή πραγματικότητα αναδεικνύει όχι μόνο το αυξανόμενο κόστος ασφάλισης αλλά και τη βαθιά εξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από την ασφαλή λειτουργία των θαλάσσιων εμπορικών διαδρόμων, μέσω των οποίων διακινούνται καθημερινά καύσιμα, χημικά προϊόντα και εμπορεύματα ζωτικής σημασίας για τις διεθνείς αγορές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

