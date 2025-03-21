Ο κορυφαίος σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Ίλον Μασκ, απείλησε ανοιχτά υπαλλήλους του Πενταγώνου για διαρροή πληροφοριών, μετά από ρεπορτάζ της New York Times πως ο δισεκατομμυριούχος πρόκειται να λάβει ενημέρωση για έναν πιθανό πόλεμο των ΗΠΑ με την Κίνα.

Σε ρεπορτάζ της η αμερικανική εφημερίδα, ανέφερε, επικαλούμενη ανώνυμους Αμερικανούς αξιωματούχους, πως το Πεντάγωνο σχεδίαζε να ενημερώσει τον Μασκ την Παρασκευή σχετικά με «σχέδιο του αμερικανικού στρατού για τυχόν πόλεμο που μπορεί να ξεσπάσει με την Κίνα».

Αφού έγινε γνωστή η ιστορία, η προγραμματισμένη συνάντηση επιβεβαιώθηκε από αξιωματούχους του Πενταγώνου και τον πρόεδρο Τραμπ - αλλά και οι δύο πλευρές αρνήθηκαν ότι σε αυτή θα συζητούνταν στρατιωτικά σχέδια που αφορούσαν την Κίνα.

«Η Κίνα δεν θα αναφερθεί ή θα συζητηθεί καν», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social. «Πόσο ντροπιαστικό είναι το γεγονός ότι τα απαξιωμένα μέσα ενημέρωσης μπορούν να επινοούν τέτοια ψέματα. Όπως και να έχει, η ιστορία είναι εντελώς αναληθής!!!», τόνισε.

Τα σχόλια του Τραμπ αναδημοσιεύτηκαν στη συνέχεια στο X από τον Μασκ, ο οποίος χαρακτήρισε την New York Times ως μέσο ενημέρωσης που κάνει «καθαρή προπαγάνδα» ενώ σημείωσε πως «προσβλέπει στη δίωξη όσων στο Πεντάγωνο διαρρέουν κακόβουλα ψευδείς πληροφορίες στους NYT». «Θα βρεθούν», προειδοποίησε ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας.

The New York Times is pure propaganda.



Also, I look forward to the prosecutions of those at the Pentagon who are leaking maliciously false information to NYT.



They will be found. pic.twitter.com/xANvLMOH5j — Elon Musk (@elonmusk) March 21, 2025

Στο δημοσίευμα των New York Times που εξόργισε τον Λευκό Οίκο τονίζεται ότι μια τέτοια ενημέρωση από το Πεντάγωνο θα επέκτεινε τον ήδη εκτεταμένο ρόλο του Μασκ στην κυβέρνηση. Μάλιστα, στο δημοσίευμα θέτει ερωτήματα και για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων καθώς ο Μασκ είναι βαθιά μέσα στην ομοσπονδιακή γραφειοκρατία ενώ συνεχίζει να διευθύνει τις εταιρείες του.

Πηγή: skai.gr

