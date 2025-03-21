Τα απομνημονεύματά της θα εκδώσει η Ζιζέλ Πελικό, που έχει αναχθεί σε σύμβολο των θυμάτων βιασμού μετά την ιστορική δίκη του πρώην συζύγου της ο οποίας τη νάρκωνε και καλούσε αγνώστους για να τη βιάσουν, όπως ανακοίνωσε χθες ο βρετανικός εκδοτικός οίκος που έχει αναλάβει το βιβλίο.

Ο οίκος The Bodley Head (του ομίλου Penguin) ανέφερε στην ανακοίνωσή του ότι ο αγγλικός τίτλος των απομνημονευμάτων της Πελικό θα είναι «Ένας ύμνος στη ζωή» (“ A Hymn to Life) και πρόσθεσε ότι αναμένεται να κυκλοφορήσουν στις 26 Ιανουαρίου 2026 σε είκοσι γλώσσες.

«Είμαι βαθιά ευγνώμων για την εξαιρετική υποστήριξη που έχω λάβει από την αρχή της δίκης», τόνισε η ίδια η Πελικό στην ανακοίνωση.

«Σήμερα επιθυμώ να διηγηθώ την ιστορία μου με τις δικές μου λέξεις. Παρουσιάζοντας αυτή την ιστορία ελπίζω να στείλω ένα μήνυμα ελπίδας και θάρρους σε όλους όσοι περνούν δύσκολες στιγμές στη ζωή τους. Ελπίζοντας ότι δεν θα νιώσουν ποτέ ντροπή», πρόσθεσε.

Η Ζιζέλ Πελικό γράφει τα απομνημονεύματά της σε συνεργασία με τη δημοσιογράφο και συγγραφέα Ζουντίτ Περινιόν, διευκρίνισε ο γαλλικός εκδοτικός οίκος Flammarion ο οποίος θα εκδώσει το βιβλίο στη Γαλλία στις 28 Ιανουαρίου 2026, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινώσει τον γαλλικό τίτλο του.

Ο σύζυγος της Ζιζέλ Πελικό τη νάρκωνε επί χρόνια και καλούσε δεκάδες άγνωστους άνδρες που έβρισκε στο διαδίκτυο για να τη βιάζουν. Η Πελικό είχε αρνηθεί η δίκη των βιαστών της -που πραγματοποιήθηκε από τον Σεπτέμβριο ως τον Δεκέμβριο του 2024 και προσέλκυσε το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινής γνώμης -- να γίνει κεκλεισμένων των θυρών, δηλώνοντας ότι θέλει να αλλάξει στρατόπεδο «η ντροπή».

Ο πρώην σύζυγός της Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε σε 20 χρόνια κάθειρξη και δεν άσκησε έφεση.

Οι 50 συγκατηγορούμενοί του, ηλικίας 27 με 74 ετών οι περισσότεροι από τους οποίους κρίθηκαν ένοχοι για βιασμό, καταδικάστηκαν σε ποινές από τρία ως 15 χρόνια κάθειρξη. Κάποιοι από αυτούς έχουν ασκήσει έφεση.

Τον Δεκέμβριο κυκλοφόρησαν στα αγγλικά τα απομνημονεύματα της Καρολίν Νταριάν, της κόρης της Πελικό με τίτλο «Δεν θα τον πω ποτέ ξανά μπαμπά» (“ I’ll never call him dad again”). Το βιβλίο είχε κυκλοφορήσει στα γαλλικά το 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

