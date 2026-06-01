Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου - Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού του.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το περιστατικό σημειώθηκε την οδό Μοναστηρίου, στα δυτικά της Θεσσαλονίκης όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα που βρίσκονταν στο σημείο.

Ο οδηγός του οχήματος απεγκλωβίστηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης, ενώ μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το όχημα ανετράπη, προκαλώντας υλικές ζημιές στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Από το ατύχημα δεν τραυματίστηκε κανένα άλλο άτομο, καθώς δεν υπήρχαν επιβάτες στα σταθμευμένα οχήματα, ενώ δεν βρισκόταν κάποιος πεζός στο σημείο τη στιγμή της πρόσκρουσης.

Μένει να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια του σοβαρού τροχαίου.

Πηγή: skai.gr

