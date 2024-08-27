Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καλεί εκ νέου τους δυτικούς του συμμάχους να επιτρέψουν στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί τα όπλα τους στοχεύοντας βαθύτερα εντός της ρωσικής επικράτειας.

Η Δύση επιτρέπει στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί ορισμένα από τα όπλα με τα οποία την έχει προμηθεύσει, για να χτυπά στόχους στο εσωτερικό της Ρωσίας, αλλά – μέχρι στιγμής – δεν έχει ανάψει το πράσινο φως για χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς.

Χθες, Δευτέρα, η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν. Κύριος στόχος της ρωσικής επίθεσης ήταν οι ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέμεινε οι περιορισμοί που έχουν επιβάλλει οι δυτικοί του σύμμαχοι και εταίροι να αρθούν και το Κίεβο να πλήξει περιοχές βαθύτερα στη Ρωσία με τα όπλα μεγάλου βεληνεκούς που του έχουν παραδώσει. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και άλλοι εταίροι έχουν τη δύναμη να μας βοηθήσουν να σταματήσουμε τον τρόμο», επεσήμανε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «χρειάζεται να ληφθούν αποφάσεις».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Ντενις Σμιχάλ τόνισε πως προκειμένου το Κίεβο «να σταματήσει τους βάρβαρους βομβαρδισμούς των ουκρανικών πόλεων, είναι αναγκαίο να καταστρέψει τα σημεία από τα οποία οι ρωσικοί πύραυλοι εξαπολύονται. Γι’ αυτόν τον λόγο η Ουκρανία χρειάζεται όπλα μεγάλου βεληνεκούς».

Η Ουκρανία ασκεί, εδώ και καιρό, πιέσεις στους συμμάχους της στη Δύση προκειμένου να της δοθεί η άδεια για τη χρήση, συγκεκριμένα, των βρετανικής και γαλλικής κατασκευής πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Storm Shadow. Μέχρι στιγμής οι προσπάθειές της είναι άκαρπες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Guardian, ανώτεροι Ουκρανοί αξιωματούχοι υπαινίχθηκαν πως ότι η χρήση των Storm Shadow, στο πλαίσιο μίας επίθεσης που θα έμοιαζε περισσότερο με επίδειξη, θα έδειχνε στο Κρεμλίνο ότι στρατιωτικές τοποθεσίες πλησίον της ρωσικής πρωτεύουσας θα ήταν ευάλωτες σε απευθείας πλήγματα.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Guardian, που επικαλείται ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο, το εν λόγω σκεπτικό βασίζεται στο γεγονός, ότι η Μόσχα θα αναγκαστεί να υποκύψει σε διαπραγματεύσεις μόνο εάν πιστέψει ότι η Ουκρανία έχει την ικανότητα «να απειλήσει τη ρωσική πρωτεύουσα και την Αγία Πετρούπολη».

Oι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς Storm Shadow κατασκευάζονται από την ευρωπαϊκή κοινοπραξία MBDA αλλά κάποια από τα εξαρτήματά τους προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι ο Λευκός Οίκος θα πρέπει να συμφωνήσει, επίσης, για χρήση τους στη Ρωσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο, διαφωνούν υπό τον φόβο πως ενδεχόμενη χρήση των βρετανικής και γαλλικής κατασκευής πυραύλων μεγάλων βεληνεκούς θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση.

