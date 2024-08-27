Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εξέπεμψε σήμερα, Τρίτη «παγκόσμιο SOS» για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας στον Ειρηνικό Ωκεανό, στο πλαίσιο του Φόρουμ των Νήσων του Ειρηνικού (Pacific Islands Forum, PIF) στη Νουκουαλόφα.

«Βρίσκομαι στα (νησιά) Τόνγκα για να εκπέμψω παγκόσμιο SOS —Save our Seas (σ.σ.«σώστε τις θάλασσές μας»)— εξαιτίας της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Παγκόσμια καταστροφή θέτει σε κίνδυνο αυτόν τον παράδεισο του Ειρηνικού», είπε ο κ. Γκουτέρες, παρουσιάζοντας επιστημονική έκθεση που αποκαλύπτει ότι η στάθμη της θάλασσας στην περιοχή αυτή του πλανήτη ανεβαίνει πολύ ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Τα νησιά του Ειρηνικού, αραιοκατοικημένα, χωρίς βαριές βιομηχανίες, εκλύουν αθροιστικά λιγότερο από το 0,02% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Το αχανές σύνολο από ηφαιστειογενή νησιά και ατόλες κοραλλιών, με χαμηλό υψόμετρο, απειλείται από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜΟ), μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, παρακολουθεί συστηματικά με παλιρροιόμετρα εγκατεστημένα στις ακτές νησιών του Ειρηνικού τη στάθμη των υδάτων από τα χρόνια του 1990.

Σύμφωνα με νέα έκθεσή του, η στάθμη των υδάτων αυξήθηκε κατά τόπους ως και 15 εκατοστά στον Ειρηνικό τα τελευταία 30 χρόνια. Ο παγκόσμιος μέσος όρος ήταν 9,4 εκατοστά την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τους επιστήμονες που εκπόνησαν την έκθεση.

