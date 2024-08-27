Ο κυβερνήτης της πολιτείας Σαν Πάουλου, στη νοτιοανατολική Βραζιλία, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως δεν απομένει πλέον καμιά ενεργή εστία φωτιάς εκεί, αφού εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα εκτάσεων με βλάστηση μετατράπηκαν σε στάχτες την περασμένη εβδομάδα.

«Κάναμε αναγνώριση το πρωί και οι εστίες που απέμεναν σβήστηκαν», διαβεβαίωσε ο Ταρκίζιου τζι Φρέιτας κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Globonews.

Από την Πέμπτη, στην πολιτεία αυτή, την πολυπληθέστερη της αχανούς Βραζιλίας, με 44 εκατομμύρια κατοίκους, εντοπίστηκαν 2.700 εστίες φωτιάς.

Ωστόσο βροχοπτώσεις αρκετών ωρών προχθές Κυριακή συνέβαλαν να σβήσουν οι πυρκαγιές.

Σε κάθε περίπτωση, η πυροσβεστική παραμένει κινητοποιημένη «για να αποφευχθεί αναζωπύρωση», καθώς μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για επιστροφή του ξηρού καιρού τις επόμενες ημέρες.

Ο κυβερνήτης υπολόγισε ότι περίπου 200.000 στρέμματα γης απανθρακώθηκαν, ειδικά στην περιοχή της Χιμπεϊράου Πρέτου, σημαντικού αγροτικού κέντρου, περίπου 300 χιλιόμετρα από τη Σαν Πάουλου, την πρωτεύουσα της ομώνυμης πολιτείας και μεγαλύτερη μητρόπολη της Λατινικής Αμερικής.

«Δύσκολο να εκτιμηθεί» η ζημιά

Σύμφωνα με τον ίδιο είναι «δύσκολο να εκτιμηθεί» η ζημία, ωστόσο ενδέχεται «να ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο χεάις» (περίπου 160 εκατ. ευρώ), καθώς οι φωτιές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες και σκότωσαν εκτρεφόμενα ζώα.

Πάνω από το 90% των πυρκαγιών οφειλόταν σε ανθρώπινες δραστηριότητες, υπογράμμισε από την πλευρά της η πολιτική προστασία της Σαν Πάουλου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Τρία πρόσωπα που κατηγορούνται για εμπρησμούς συνελήφθησαν «επ’ αυτοφώρω», υπογράμμισε ο κυβερνήτης.

Προχθές Κυριακή, η υπουργός Περιβάλλοντος της Βραζιλίας Μαρίνα Σίλβα δήλωνε πως η Βραζιλία βρίσκεται «σε πόλεμο» εναντίον «των πυρκαγιών και της εγκληματικότητας».

Οι δορυφόροι του εθνικού ινστιτούτου διαστημικών ερευνών (INPE) εντόπισαν 3.483 εστίες φωτιάς στην πολιτεία Σαν Πάουλου μέσα στον Αύγουστο, αριθμό υπερδιπλάσιο από το σύνολο των πυρκαγιών της περασμένης χρονιάς και τον υψηλότερο οποιουδήποτε Αυγούστου αφότου άρχισαν να τηρούνται δεδομένα, το 1998.

Η εξάπλωση των πυρκαγιών ευνοήθηκε από την εξαιρετική ξηρασία, τόσο στη Σαν Πάουλου, όσο και στην Αμαζόνας (βόρεια), όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο τροπικό δάσος της υφηλίου, που επίσης πλήττεται από φωτιές.

Οι αρχές αποδίδουν τις πυρκαγιές αφενός στην κλιματική αλλαγή και αφετέρου σε εμπρησμούς με σκοπό την διεύρυνση των εκμεταλλεύσεων, αγροτικών και άλλων.

