Συναγερμός σήμανε σήμερα, Τρίτη, τα ξημερώματα στο Κίεβο, καθώς τα συστήματα αεράμυνας της Ουκρανίας αναπτύχθηκαν για να αποκρούσουν μια ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή.

«Εντοπίστηκε κίνηση εχθρικών UAV (μη επανδρωμένα αεροσκάφη)!», ανέφερε η διοίκηση η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Τα συστήματα αεράμυνας λειτουργούν στην περιοχή», προσέθεσε.

Λίγο νωρίτερα είχε γίνει γνωστό από Ουκρανούς αξιωματούχους πως τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του και πέντε μπορεί να βρίσκονται ακόμη κάτω από τα ερείπια μετά από χτύπημα ρωσικού πυραύλου, ο οποίος έπληξε ένα ξενοδοχείο στην πόλη της κεντρικής Ουκρανίας, Κρίβι Ριχ.

❗️"One woman died as a result of a rocket strike in Kryvyi Rih on a civil infrastructure building. Four people were injured and are already in the hospital. There may be five more people under the rubble," - the head of the city Vilkul. #russiaisaterroriststate pic.twitter.com/8yHTHWCQ4u — Гакрукс (@Gakruks1) August 26, 2024

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύονται, δήλωσε ο Ολεξάντρ Βίλκουλ, επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας του Κρίβι Ριχ στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ο Σερχίι Λίσακ, ο περιφερειάρχης της Ντνίπρο, όπου υπάγεται διοικητικά η πόλη, ανέφερε μέσω Telegram ότι η υποδομή καταστράφηκε ολοσχερώς.

Today, a Russian missile hit the Hotel in Kryvyi Rih. People are trapped under the rubble. Ukrainians have a moral right to defend themselves. It’s unjust to ban strikes within Russia’s territory. Lifting this ban could end the war sooner and save lives#LetUkraineStrikeBack pic.twitter.com/ubaaSOS1Up — Відчувай у суботу🇺🇦 (@AlexSmolin2303) August 26, 2024

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις αναφορές. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τη Ρωσία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο οι ρωσικές δυνάμεις δεν στοχεύουν μη στρατιωτικούς στόχους στις επιθέσεις τους στην Ουκρανία.

