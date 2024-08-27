Λογαριασμός
Επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο με drones – Τουλάχιστον ένας νεκρός από πυραυλικό χτύπημα σε ξενοδοχείο στην Κρίβι Ριχ

«Εντοπίστηκε κίνηση εχθρικών UAV (μη επανδρωμένα αεροσκάφη)», ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας

Συναγερμός σήμανε σήμερα, Τρίτη, τα ξημερώματα στο Κίεβο, καθώς τα συστήματα αεράμυνας της Ουκρανίας αναπτύχθηκαν για να αποκρούσουν μια ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή.

«Εντοπίστηκε κίνηση εχθρικών UAV (μη επανδρωμένα αεροσκάφη)!», ανέφερε η διοίκηση η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Τα συστήματα αεράμυνας λειτουργούν στην περιοχή», προσέθεσε.

Λίγο νωρίτερα είχε γίνει γνωστό από Ουκρανούς αξιωματούχους πως τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του και πέντε μπορεί να βρίσκονται ακόμη κάτω από τα ερείπια μετά από χτύπημα ρωσικού πυραύλου, ο οποίος έπληξε ένα ξενοδοχείο στην πόλη της κεντρικής Ουκρανίας, Κρίβι Ριχ.

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύονται, δήλωσε ο Ολεξάντρ Βίλκουλ, επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας του Κρίβι Ριχ στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ο Σερχίι Λίσακ, ο περιφερειάρχης της Ντνίπρο, όπου υπάγεται διοικητικά η πόλη, ανέφερε μέσω Telegram ότι η υποδομή καταστράφηκε ολοσχερώς.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις αναφορές. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τη Ρωσία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο οι ρωσικές δυνάμεις δεν στοχεύουν μη στρατιωτικούς στόχους στις επιθέσεις τους στην Ουκρανία. 

