Μήνυμα στον Λευκό Οίκο έστειλε την Τρίτη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη σκιά της κρίσιμης συνάντησης του Στιβ Γουίτκοφ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.



«Δεν πρέπει να παίξουν παιχνίδια πίσω από την πλάτη της Ουκρανίας» υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας από την Ιρλανδία όπου συναντάται με την πολιτική ηγεσία της χώρας.



«Δεν πρέπει να αποφασίσουν τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία... Οι ειρηνευτικές συνομιλίες δεν είναι κάποιου είδους ''πείραμα'' για την Ουκρανία, θα καθορίσουν το μέλλον της χώρας και του έθνους μας και δεν πρέπει να διαφεύγει το γεγονός ότι η Ρωσία είναι ο επιτιθέμενος. Δεν θα υπάρξουν εύκολες αποφάσεις για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία», προειδοποίησε.



«Πρέπει να σταματήσουμε τον πόλεμο με τέτοιο τρόπο, ώστε σε ένα χρόνο, η Ρωσία δεν θα πρέπει να επιστρέψει για τρίτη εισβολή» ανέφερε χαρακτηριστικά.



«Είμαι έτοιμος για συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ, όλα εξαρτώνται από το πόσο επιτυχημένες είναι οι συνομιλίες στη Μόσχα, αναμένω επίσης επικοινωνία και συνάντησης με την αμερικανική ομάδα μετά τη συνάντηση (με τον Πούτιν)» είπε.



Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε την Ιρλανδία για το νέο πακέτο βοήθειας, αλλά τόνισε επίσης τις ευρωπαϊκές προσπάθειες για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας με παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, κάτι «που έπρεπει να έχει γίνει εδώ και καιρό», όπως είπε.

Τόνισε ότι «ήρθε η ώρα να τα μεταφέρουμε στην Ουκρανία, ώστε να μπορούμε να διασφαλίσουμε με αξιοπιστία τόσο την άμυνά μας όσο και την ανάκαμψή μας».

«Αυτό θα ωφελήσει όχι μόνο εμάς, αλλά και τους εταίρους μας. Θα δώσουμε περισσότερες εντολές στις χώρες που μας βοηθούν» επισήμανε.

Ο Ζελένσκι μίλησε επίσης για την ανάγκη να θεωρηθεί η Ρωσία «υπεύθυνη για την επιθετικότητα και τα εγκλήματα πολέμου», με ένα ειδικό δικαστήριο να εργάζεται για αυτό το θέμα.

Κατέληξε με ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλες τις κοινότητες στην Ιρλανδία που καλωσόρισαν τους Ουκρανούς πρόσφυγες.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η επίσκεψή του έρχεται «μία από τις πιο δύσκολες και ταυτόχρονα αισιόδοξες στιγμές», όπως λέει «τώρα, περισσότερο από ποτέ, υπάρχει η ευκαιρία να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος».

Υπενθύμισε ότι το τελευταίο προσχέδιο του ειρηνευτικού σχεδίου έχει 20 σημεία, τα οποία έχουν επεξεργαστεί διπλωματικές αντιπροσωπείες στη Γενεύη και τη Φλόριντα.

Αλλά «ορισμένα πράγματα πρέπει ακόμη να διευθετηθούν», επέμεινε.

Πηγή: skai.gr

