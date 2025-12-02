Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα πως μια συμφωνία με τη Συρία είναι δυνατή και περιμένει πως οι συριακές αρχές θα δημιουργήσουν μια αποστρατιωτικοποιημένη ουδέτερη ζώνη από τη Δαμασκό μέχρι το όρος Ερμών και άλλες περιοχές.

Ο Νετανιάχου μιλούσε μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η κυβέρνηση του οποίου προσπαθεί να εξασφαλίσει συμφωνία μη επίθεσης μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσε ότι είναι πολύ σημαντικό το Ισραήλ να διατηρήσει έναν «ισχυρό και πραγματικό διάλογο» με τη Δαμασκό.

Η Συρία δεν αναγνωρίζει επίσημα το Ισραήλ, το οποίο κατέχει περισσότερο συριακό έδαφος από τον Δεκέμβριο του 2024. Κατέλαβε τα συριακά Υψώματα Γκολάν στον πόλεμο του 1967 και αργότερα τα προσάρτησε, μια κίνηση που έχει αναγνωριστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά όχι από τις περισσότερες άλλες χώρες.

«Αυτό που περιμένουμε από τη Συρία να κάνει είναι, βέβαια, να δημιουργήσει μια αποστρατιωτικοποιημένη, ουδέτερη ζώνη από τη Δαμασκό μέχρι την ουδέτερη ζώνη, περιλαμβανομένων των προσβάσεων προς το όρος Ερμών και της κορυφής Ερμών», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του σε τραυματίες στρατιώτες στο κεντρικό Ισραήλ.

«Κρατάμε αυτές τις περιοχές προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών του Ισραήλ και αυτό είναι που μας υποχρεώνει».

Πρόσθεσε: «Με καλή θέληση και κατανόηση αυτών των αρχών, είναι δυνατό να καταλήξουμε σε συμφωνία με τους Σύρους, αλλά θα επιμείνουμε στις αρχές μας σε κάθε περίπτωση».

Ο Τραμπ υποστηρίζει τον νέο ηγέτη της Συρίας, τον Άχμεντ αλ Σαρά, ενώ το Ισραήλ έχει εκφράσει επιφυλάξεις για τις σχέσεις που είχε στο παρελθόν ο Σαρά με τον ισλαμικό εξτρεμισμό, όμως έχει δεσμευθεί στις προσπάθειες για εξεύρεση συμφωνίας.

Δεκατρείς Σύροι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επιδρομή στη νότια Συρία την Παρασκευή, ανέφεραν κρατικά ΜΜΕ. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έθεσε στο στόχαστρο λιβανική ισλαμιστική οργάνωση μαχητών. Ο Νετανιάχου επισκέφθηκε σήμερα στρατιώτες που τραυματίστηκαν στη σύγκρουση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

