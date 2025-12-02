Μια χειμερινή καταιγίδα πλήττει τις ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, με προειδοποιήσεις για χιονοθύελλα σε μεγάλο μέρος της κοιλάδας Χάντσον, στο εσωτερικό της Μασαχουσέτης, στο Βερμόντ, στο Νιου Χάμσαϊρ και στη κεντρική και ανατολική περιοχή του Μέιν, ενώ αρκετά διψήφια ύψη χιονιού θεωρούνται πιθανό να σημειωθούν έως το βράδυ της Τρίτης.

Το χιόνι έπεφτε με σταθερό ρυθμό βόρεια της γραμμής Mason-Dixon το πρωί. Οι πιο έντονες χιονοπτώσεις καταγράφονταν στη νότια Πενσυλβάνια, αλλά ελαφριές έως μέτριες χιονοπτώσεις επεκτείνονταν βόρεια μέχρι τον ποταμό Σεντ Λόρενς.

Τα ύψη χιονόπτωσης των τελευταίων 24 ωρών περιλαμβάνουν εκτεταμένα 7–13 εκατοστά από το ανατολικό Κάνσας έως την κεντρική Πενσυλβάνια, περίπου 13 εκατοστά στην περιοχή του Κάνσας Σίτι και αντίστοιχα κοντά στο Πίτσμπουργκ. Μια ζώνη με 15–20 εκατοστά παρατηρήθηκε από την κεντρική Ιντιάνα έως τμήματα του Οχάιο.

Παγοχάλαζο αναφέρθηκε κοντά στην Ουάσιγκτον, D.C., και βορειοδυτικά της Φιλαδέλφειας και της Νέας Υόρκης.

Υπήρξαν επίσης αρχικά περιστατικά παγοβροχής στη δυτική Βιρτζίνια και την ανατολική Δυτική Βιρτζίνια, στις οροσειρές Alleghenies και κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου I-81. Εκεί, οι πιο θερμές θερμοκρασίες στα μεσαία στρώματα της ατμόσφαιρας προκαλούσαν βροχή, ενώ οι επιφανειακές θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν οδηγούσαν σε πάγωμα κατά την επαφή με το έδαφος.

Το κύριο χαμηλό βαρομετρικό βρισκόταν κοντά στις Outer Banks το πρωί της Τρίτης. Κοντά και ανατολικά του κέντρου, ο νότιος άνεμος μετέφερε μάζες αέρα με εξαιρετικά υψηλή υγρασία προς βορρά. Η υγρασία στην ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετικά υψηλή για τα δεδομένα Δεκεμβρίου — η Πάναμα Σίτι στη Φλόριντα κατέγραψε 9,12 εκατοστά βροχής, το Κολόμπους στη Τζόρτζια είχε φτάσει τα 6,12 εκατοστά, και μεγάλο μέρος της μεσοατλαντικής περιοχής πλησίαζε τα 2,5 εκατοστά βροχής μέχρι τις 9 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής).

Μέχρι το βράδυ της Τρίτης, το χαμηλό θα περνά νοτιοανατολικά του Cape Cod. Οι βροχές στις ακτές θα μετακινηθούν στη νότια Νέα Αγγλία, ενώ το χιόνι θα συνεχιστεί κοντά/βορειοδυτικά της I-95.

Η Βοστώνη, το Πρόβιντενς, το Χάρτφορντ, η Νέα Υόρκη, η Φιλαδέλφεια, η Βαλτιμόρη και η Ουάσιγκτον θα παραμείνουν βροχερές, αλλά 80–160 χιλιόμετρα προς την ενδοχώρα, μια ζώνη πυκνού, υγρού χιονιού είναι πιθανή.

Το χιόνι θα διαρκέσει μόνο 6 έως 9 ώρες στα περισσότερα σημεία, αλλά θα πέφτει με ρυθμό 1–2,5 εκατοστά την ώρα κατά περιόδους. Για αυτόν τον λόγο, μισό πόδι (15+ εκατοστά) χιονιού θα συσσωρευτεί γρήγορα. Στην εσωτερική περιοχή Down East του Μέιν, αναμένονται τοπικά ύψη έως 25 εκατοστά.

Ρεκόρ ψύχους και νέες απειλές για χιόνι

Οι πόλεις που θα βυθιστούν στο χιόνι

Δεκάδες ημερήσια ρεκόρ ψύχους τόσο χαμηλών όσο και χαμηλότερων από το κανονικό μεγίστων, ενδέχεται να σημειωθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή, καθώς ο πυρήνας μιας αρκτικής αέριας μάζας μετακινείται από το Midwest προς την Ανατολική Ακτή.

Πολλά από τα ρεκόρ είναι εξαιρετικά παλιά, συχνά ηλικίας περίπου 150 ετών. Στο Ντε Μόιν, όπου υπάρχει σημαντικό χιόνι στο έδαφος, η πρόγνωση για χαμηλή θερμοκρασία στους −24 °C την Πέμπτη θα ξεπερνούσε το ρεκόρ των −21 °C που είχε τεθεί το 1886. Θα ήταν επίσης η χαμηλότερη θερμοκρασία Δεκεμβρίου από το 2017. Ανατολικά, στο Middletown της Πενσυλβάνια, πρόγνωση για −11 °C το πρωί της Παρασκευής θα ισοφάριζε ρεκόρ του 1926.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες της Πέμπτης αναμένεται να είναι έως και 17 °C κάτω από το φυσιολογικό σε τμήματα της Αϊόβα, του Ιλινόι, του Ουισκόνσιν και γύρω περιοχών. Εκεί, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν μόλις στους −17 έως −12 °C.

Ο ψυχρός αέρας μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μια τέταρτη συνεχόμενη χειμερινή καταιγίδα αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Μέχρι την Παρασκευή, είναι πιθανό να παρατηρηθούν χιονοπτώσεις από τις νότιες πεδιάδες έως την κοιλάδα Τενεσί, τη Μεσοατλαντική περιοχή και ίσως τη Νέα Αγγλία. Νότια αυτής της ζώνης, ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένοι κίνδυνοι πλημμυρών σε τμήματα του Νότου και της περιοχής του Κόλπου του Μεξικού.

Αυτή η διαδοχή χειμερινών καιρικών φαινομένων στο ανατολικό μισό της χώρας πιθανότατα θα συνεχιστεί.

Νέες ψυχρές αέριες μάζες από την Αρκτική και τον Καναδά αναμένεται να εξακολουθήσουν να κατέρχονται τακτικά μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου. Δεδομένης της πρόσφατης στρατοσφαιρικής θέρμανσης που αλληλεπιδρά με τον πολικό στρόβιλο, οι κάτω του φυσιολογικού θερμοκρασίες και οι πιθανότητες για χιόνι μπορεί να συνεχιστούν και στο δεύτερο μισό του μήνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.