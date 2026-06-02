Στα ημιτελικά του Roland Garros o Σάσα Ζβέρεφ. Ο 29χρονος Γερμανός τενίστας, Νο 3 στην ATP, νίκησε 3-0 σετ (7-6(3), 6-1, 6-3) τον 19χρονο Ισπανό Ραφα Χόδαρ, Νο 29 στην παγκόσμια κατάταξη, στον τρίτο χρονικά προημιτελικό του γαλλικού Grand Slam σε 2 ώρες και 25’ και συνεχίζει να διεκδικεί την κατάκτηση του πρώτου τροπαίου Grand Slam στην καριέρα του, περιμένοντας τώρα στην τετράδα έναν εκ των Γιάκουμπ Μένσικ ή Ζοάο Φονσέκα.

Ο άλλος ημιτελικός θα προκύψει από τα ματς της Τετάρτης ανάμεσα σε Μπερετίνι-Αρνάλντι κι Αλιασίμ-Κομπόλι.

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