Ο Τραμπ αφαίρεσε τη λέξη «ανανεώσιμων» από το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η κυβέρνηση Τραμπ μετονόμασε ένα από τα ενεργειακά εργαστήρια της χώρας, αφαιρώντας τη λέξη «ανανεώσιμων», στην τελευταία προσπάθεια να υποβαθμίσει πηγές ηλεκτρικής ενέργειας όπως η ηλιακή και η αιολική, προς όφελος των ορυκτών καυσίμων.

Το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (National Renewable Energy Laboratory), με έδρα το Γκόλντεν του Κολοράντο, θα ονομάζεται πλέον Εθνικό Εργαστήριο των Βραχωδών Ορέων (National Laboratory of the Rockies), ανακοίνωσε το εργαστήριο στην ιστοσελίδα του αργά το βράδυ της Δευτέρας.

After nearly 50 years, NREL is no more.



Introducing: the National Lab of the Rockies. pic.twitter.com/ImMKs81BUm — Simon Mahan (@SimonMahan) December 2, 2025

Ένα από τα 17 εργαστήρια του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, το NREL διεξάγει επίσης έρευνα για την ενεργειακή απόδοση. Δημιουργήθηκε από Αμερικανούς ηγέτες, μεταξύ των οποίων βρίσκονται δύο Ρεπουμπλικανοί πρόεδροι.

Ο πρώην πρόεδρος Τζέραλντ Φορντ ίδρυσε το Ινστιτούτο Έρευνας Ηλιακής Ενέργειας τη δεκαετία του 1970, μετά το αραβικό εμπάργκο πετρελαίου που έπληξε την αμερικανική οικονομία. Ο πρώην πρόεδρος Τζορτζ Μπους, μετονόμασε την εγκατάσταση σε NREL το 1991.

Το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ ανέφερε ότι η αλλαγή ονόματος αντανακλά το ευρύτερο όραμα της κυβέρνησης για την εφαρμοσμένη ενεργειακή έρευνα του εργαστηρίου.

Η κίνηση συνάδει με άλλες ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με την αιολική και την ηλιακή ενέργεια, όπως η έκδοση εντολών παύσης εργασιών σε υπεράκτια αιολικά πάρκα και η προσθήκη νέων ρυθμιστικών εμποδίων για έργα αιολικής και ηλιακής ενέργειας.

Τον Ιούλιο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι αποφάσεις που αφορούν έργα ηλιακής και αιολικής ενέργειας σε ομοσπονδιακές εκτάσεις θα εξετάζονται από το γραφείο του υπουργού Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, ώστε να τερματιστεί αυτό που χαρακτήρισε «ευνοϊκή μεταχείριση» προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ο γερουσιαστής Μάικλ Μπένετ, Δημοκρατικός από το Κολοράντο, δήλωσε ότι παρά την αλλαγή ονόματος, το εργαστήριο πρέπει να συνεχίσει το έργο του στην ενεργειακή καινοτομία, ώστε οι ΗΠΑ να ηγηθούν της παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης.

«Το σύνθημα του προέδρου Τραμπ “Drill, Baby, Drill” δεν πρόκειται ποτέ να λύσει τις πιο περίπλοκες ενεργειακές προκλήσεις της χώρας μας», δήλωσε ο Μπένετ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.