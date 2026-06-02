Αχτίδα αισιοδοξίας για το 3χρονο κοριτσάκι από τα Χανιά - Βγαίνει από τη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ

Ενθαρρυντικά είναι τα νεότερα στην υπόθεση της τρίχρονης από τα Χανιά, που είχε συγκλονίσει τη χώρα λόγω των σοβαρών τραυμάτων και των ενδείξεων συστηματικής κακοποίησης που έφερε.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το παιδί αναμένεται σύντομα να πάρει εξιτήριο από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες. Η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σταθερή βελτίωση, ενώ έχει ήδη αποσωληνωθεί, γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία στους θεράποντες ιατρούς.

Το παιδί μεταφέρθηκε το απόγευμα της 21ης Μαΐου αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ. Έφερε αιμάτωμα στον εγκέφαλο και εκτεταμένα τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους γιατρούς.

Από την πρώτη στιγμή οι ιατρικές εξετάσεις αποκάλυψαν ευρήματα που παρέπεμπαν ευθέως σε κακοποίηση, καταρρίπτοντας τους αρχικούς ισχυρισμούς της οικογένειας ότι τα τραύματα προκλήθηκαν έπειτα από ατύχημα σε παιδική χαρά.

Πηγή: skai.gr

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