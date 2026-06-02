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Σαουθάμπτον: Επεισόδια σε διαδήλωση για τη δολοφονία του 18χρονου φοιτητή Χένρι Νόουακ

Διαδηλωτές εκτόξευσαν μπουκάλια και κάδους απορριμμάτων σε αστυνομικούς στο περιθώριο συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τη δολοφονία φοιτητή από έναν νεαρό Σιχ

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επεισόδια

Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν τις συνθήκες του θανάτου του 18χρονου Χένρι Νόουακ, τον οποίο μαχαίρωσε ένας 23χρονος που καταδικάστηκε χθες σε ισόβια κάθειρξη. Έκαναν πορεία προς το σημείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο φοιτητής και στη συνέχεια τα έβαλαν με τους αστυνομικούς που είχαν μπλοκάρει έναν δρόμο.

Ενώ ήταν ετοιμοθάνατος, ο Νόουακ συνελήφθη από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο όπου δέχτηκε την επίθεση. Η αστυνομία του Σαουθάμπτον ζήτησε συγγνώμη την περασμένη εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι «παραπλανήθηκε» από τον δράστη.

Σύμφωνα με το BBC, το πλήθος είχε συγκεντρωθεί αρχικά έξω από τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό της πόλης και στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε ένα σημείο κοντά στο πατρικό σπίτι του δράστη, του Βίκραμ Ντίγκουα, στο Σεντ Ντένις. Οι διαδηλωτές εκτόξευαν καρέκλες, κουτάκια αναψυκτικών και φωτοβολίδες, αναγκάζοντας τους αστυνομικούς να υποχωρήσουν.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Δολοφονία
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