Ζελένσκι: Σύμμαχοι έστειλαν «σήμα» στην Ουκρανία για μείωση επιθέσεων στον ρωσικό πετρελαϊκό τομέα

Ορισμένοι από τους συμμάχους της Ουκρανίας έχουν στείλει «σήματα» στο Κίεβο σχετικά με την πιθανότητα να περιορίσει τα μεγάλης εμβέλειας πλήγματά του στον πετρελαϊκό τομέα της Ρωσίας, εν μέσω ανόδου των παγκόσμιων τιμών ενέργειας, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσω WhatsApp, πρόσθεσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να ανταποδώσει, αν η Ρωσία σταματήσει να επιτίθεται στο ουκρανικό ενεργειακό σύστημα και ότι το Κίεβο είναι ανοιχτό σε μια εκεχειρία το Πάσχα.

«Πρόσφατα, μετά από μια τόσο σοβαρή παγκόσμια ενεργειακή κρίση, έχουμε πράγματι λάβει σήματα από ορισμένους από τους εταίρους μας σχετικά με το πώς να μειώσουμε τις αντιδράσεις μας στον πετρελαϊκό και στον ενεργειακό τομέα της Ρωσικής Ομοσπονδίας» δήλωσε ο Ζελένσκι σε ενημέρωση μέσω WhatsApp με δημοσιογράφους.

Ο πόλεμος ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν έχει περιορίσει τις διεθνείς προμήθειες πετρελαίου, φυσικού αερίου και διυλισμένων προϊόντων, εκτοξεύοντας τις τιμές. Τα ρωσικά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας την έχουν ήδη αφήσει να παλεύει για την εξασφάλιση προμηθειών.

Επιστρέφοντας από τετραήμερη επίσκεψη στη Μέση Ανατολή, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι κατέληξε σε συμφωνίες με ορισμένες χώρες της περιοχής για την παροχή ενεργειακής στήριξης προς την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι ανέφερε το Σαββατοκύριακο, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή, ότι είχε καταλήξει σε συμφωνία για προμήθειες ντίζελ για ένα έτος προς την Ουκρανία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Το ντίζελ είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και για τον αγροτικό τομέα της χώρας, που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η Ουκρανία υπέγραψε συμφωνίες-πλαίσιο συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, ενώ έχει αναφέρει ότι μια ακόμη βρίσκεται υπό διαμόρφωση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στις συνομιλίες του με ηγέτες της Μέσης Ανατολής, ο Ζελένσκι έθεσε το ζήτημα της προμήθειας πυραύλων αντιαεροπορικής άμυνας, όπως είπε, χωρίς να διευκρινίσει αν επιτεύχθηκαν συμφωνίες.

Λόγω του πολέμου με το Ιράν, οι διεθνείς εταίροι της Ουκρανίας στέλνουν «κατά κύριο λόγο» τα αντιβαλλιστικά τους συστήματα στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή, με αποτέλεσμα η Ουκρανία να παραμελείται μερικές φορές, πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.