Ισχυρές βροχοπτώσεις, που οδήγησαν σε σοβαρές πλημμύρες και κατάρρευση κτιρίων, στοίχισαν τη ζωή σε 22 ανθρώπους και προκάλεσαν τον τραυματισμό 32 άλλων στο Αφγανιστάν τις τελευταίες δύο ημέρες, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Καταστροφών (NDMA), ενώ προειδοποίησε ότι συνεχίζει να υπάρχει κίνδυνος λόγω των κακών καιρικών συνθηκών.

Οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν στις κεντρικές και ανατολικές επαρχίες της χώρας, όπου οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες και κατάρρευση σπιτιών σε αγροτικές και ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την αρχή αυτή

Οι συνθήκες παρέμειναν «ασταθείς» σε τμήματα της χώρας σήμερα, ενώ σε κάποιες περιοχές συνεχίζει να υπάρχει ο κίνδυνος για νέες βροχοπτώσεις και πλημμύρες, δήλωσε.

«Είκοσι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 32 τραυματίστηκαν και 241 σπίτια καταστράφηκαν σε πλημμύρες και άλλα περιστατικά που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες, σε 13 επαρχίες τις τελευταίες δύο ημέρες», δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος της NDMA, που δεν θέλησε να κατονομαστεί καθώς δεν έχει άδεια να μιλά σε μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Το Αφγανιστάν είναι μια χώρα που πλήττεται συχνά από φυσικές καταστροφές και τα Ηνωμένα Έθνη την κατατάσσουν μεταξύ των πιο ευάλωτων στην κλιματική αλλαγή. Με τη διεθνή βοήθεια, που ήταν η ραχοκοκαλιά των δημόσιων οικονομικών, να έχει περικοπεί από τότε που οι Ταλιμπάν πήραν την εξουσία το 2021, η χώρα πασχίζει να τα βγάλει πέρα. Έκθεση του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών τον Νοέμβριο ανέφερε ότι οι σεισμοί, οι πλημμύρες και η ξηρασία κατέστρεψαν 8.000 σπίτια στο Αφγανιστάν το 2025 και έχουν οδηγήσει τις δημόσιες υπηρεσίες «πέρα από τα όριά τους».

Πηγή: skai.gr

