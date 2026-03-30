Η πρόταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να βοηθήσει τις χώρες της Μέσης Ανατολής τις οποίες δεν μπορούν καν να προστατεύσουν οι Αμερικανοί είναι γελοία δήλωσε χλευαστικά σε βίντεό του ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αναπληρωτής πρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, ο οποίος δημοσίευσε για πρώτη φορά σε βίντεο τις σκέψεις του για τα πρόσφατα διεθνή πολιτικά γεγονότα.

Στο προκλητικό βίντεο με τίτλο «Ο Άρχοντας του Πολέμου» αναφορά σε ταινία με πρωταγωνιστή έμπορο όπλων, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας εξύβρισε τον πρόεδρο της Ουκρανίας, ισχυριζόμενος ότι είναι χρήστης ναρκωτικών.



«Είναι σχεδόν κωμικό να παρακολουθείς το μικρό πράσινο έντομο να χοροπηδάει γύρω από τις χώρες του Περσικού Κόλπου, πλασάροντας ‘’υπηρεσίες προστασίας’’ από τα drones. Το όλο πράγμα είναι γελοίο!», σχολίασε ειρωνικά ο Μεντβέντεφ.



«Οι αμερικανικές βάσεις δεν μπορούσαν καν να προστατέψουν τις βάσεις των συμμάχων τους, αλλά αυτή η παρωδία χώρας υποτίθεται ότι ΜΠΟΡΕΙ; Ναι, καλά».



Αναρωτήθηκε «πού θα είναι το επόμενο ταξίδι» του Ζελένσκι. «Κρίνοντας από τα συμφέροντα αυτού του ήρωα είναι το καρτέλ της Τιχουάνα. Ή το καρτέλ της Σιναλόα. Είναι αφοσιωμένος καταναλωτής αυτών των προϊόντων», ισχυρίστηκε ο Ρώσος πολιτικός. «Και τα καρτέλ χρειάζονται επίσης drones». «Για τη μεταφορά του ‘’ειδικού φορτίου’’ τους και την εξόντωση του ανταγωνισμού» ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

