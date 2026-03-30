Δυτική Οχθη: Ο ισραηλινός στρατός αναστέλλει τη δράση τάγματος εφέδρων μετά τις βιαιοπραγίες κατά δημοσιογράφων του CNN

Ο ισραηλινός στρατός αναστέλλει τη δράση τάγματος εφέδρων μετά το πρόσφατο περιστατικό της επίθεσης και κράτησης ομάδας δημοσιογράφων του CNN στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Οχθη.

Την Πέμπτη, δημοσιογράφοι του CNN κάλυπταν τις εξελίξεις μετά την επίθεση ισραηλινών εποίκων και την τοποθέτηση ισραηλινού στρατιωτικού φυλακίου κοντά στο παλαιστινιακό χωριό Ταγιασίρ, όταν δέχθηκαν την επίθεση των ισραηλινών στρατιωτών, σύμφωνα με Foreign Presss Association.

Αν και έφεραν σαφή διακριτικά, σύμφωνα με την FPA, οι δημοσιογράφοι και οι παλαιστίνιοι πολίτες απειλήθηκαν, οι στρατιώτες τούς σημάδεψαν με τα όπλα τους και τους διέταξαν να σταματήσουν το γύρισμα.

«Ενας στρατιώτης πλησίασε από πίσω φωτορεπόρτερ του CNN, τον άρπαξε από τον λαιμό, τον πέταξε στο έδαφος και προξένησε ζημιές στον εξοπλισμό του. Στην συνέχεια, οι δημοσιογράφοι και άλλοι παρόντες Παλαιστίνιοι κρατήθηκαν επί δίωρο και εμποδίστηκαν στην εκπλήρωση της αποστολής τους» ανακοίνωσε η FPA καταγγέλλοντας «απευθείας επίθεση κατά της ελευθερίας του Τύπου».

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού διαβεβαίωσε ότι θα διεξαχθεί έρευνα και δήλωσε ότι αυτές οι ενέργειες «δεν αντιπροσωπεύουν τον ισραηλινό στρατό και έρχονται σε αντίθεση με τις προσδοκίες που είχαν για τα μέλη του».

«Υπό το φως των συμπερασμάτων της έρευνας (...), η παρούσα επιχειρησιακή ανάπτυξη του τάγματος εφέδρων θα ανασταλεί» αναφέρεται σε ανακοίνωση του στρατού.

«Το τάγμα θα παραμείνει σε εφεδρική υπηρεσία και θα ακολουθήσει μία διαδικασία ενίσχυσης των επαγγελματικών κι ηθικών του αρχών. Θα επαναλάβει τις επιχειρησιακές του αποστολές μετά την ολοκλήρωση αυτής τη διαδικασίας υπό την επιφύλαξη των αποφάσεων του διοικητή και της κεντρικής διοίκησης», πρόσθεσε.

Στην κατεχόμενη από το 1967 Δυτική Οχθη, οι δημοσιογράφοι έχουν επανειλημμένως κρατηθεί, παρενοχληθεί, ξυλοκοπηθεί από τον ισραηλινό στρατό. Τα περιστατικά αυτά έχουν πολλαπλασιασθεί μετά την έναρξη του πολέμου στην Γάζα, σύμφωνα με τις οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων, τουλάχιστον 60 παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι έχουν κρατηθεί ή φυλακιστεί από τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Αν και οι ξένοι δημοσιογράφοι είναι λιγότερο εκτεθειμένοι στις βιαιοπραγίες του ισραηλινού στρατού, οι ισραηλινοί στρατιώτες που επανδρώνουν τα σημεία ελέγχου ή βρίσκονται στους τόπους του ρεπορτάζ στρέφουν συχνά τα όπλα τους κατά δημοσιογράφων.

Το Ισραήλ βρίσκεται σε κορυφαία θέση μεταξύ των χωρών που φυλακίζουν δημοσιογράφους από το 2023, σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων (Committee to Protect Journalists).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.