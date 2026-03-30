Πεσκόφ: Καθήκον μας να βοηθάμε την Κούβα - Συζητήθηκε με τις ΗΠΑ το θέμα των προμηθειών πετρελαίου

Η Ρωσία δεν έχει στα σχέδιά της στρατιωτική επιστράτευση, δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Αναφορικά με το ρωσικό πετρελαιοφόρο με 100.000 τόνους αργού πετρελαίου που έφθασε στην Κούβα, ο Πεσκόφ χαιρέτισε την κίνηση, δηλώνοντας ότι το θέμα των προμηθειών προς το νησί της Καραϊβικής τέθηκε σε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία θεωρεί καθήκον της να βοηθά την Κούβα και πως θα συνεχίσει να προμηθεύει το νησί με πετρέλαιο.



Πηγή: skai.gr

