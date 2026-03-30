Πεσκόφ: Καθήκον μας να βοηθάμε την Κούβα - Συζητήθηκε με τις ΗΠΑ το θέμα των προμηθειών πετρελαίου

Η Ρωσία δεν έχει στα σχέδιά της στρατιωτική επιστράτευση, δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.
Αναφορικά με το ρωσικό πετρελαιοφόρο με 100.000 τόνους αργού πετρελαίου που έφθασε στην Κούβα, ο Πεσκόφ χαιρέτισε την κίνηση, δηλώνοντας ότι το θέμα των προμηθειών προς το νησί της Καραϊβικής τέθηκε σε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία θεωρεί καθήκον της να βοηθά την Κούβα και πως θα συνεχίσει να προμηθεύει το νησί με πετρέλαιο.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.