Η Ουκρανία παρέδωσε στις ΗΠΑ το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο

Η Ουκρανία απέστειλε την Τετάρτη στην αμερικανική κυβέρνηση το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο, την ώρα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ξεχωριστή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η τηλεφωνική επικοινωνία επιβεβαιώθηκε από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, καθώς Ουάσινγκτον και Κίεβο επιχειρούν να διατηρήσουν ζωντανή την προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής.

Μετά από εβδομάδες διαβουλεύσεων, έχει διαμορφωθεί ένα κείμενο πιο κοντά στις θέσεις του Κιέβου, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά αγκάθια, κυρίως σε ό,τι αφορά το ζήτημα των εδαφών και των εγγυήσεων ασφαλείας. Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Ντένις Σμίχαλ, δήλωσε στο Aspen Security Forum ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να συζητήσει μια συμφωνία κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, αλλά τόνισε ότι μια κατάπαυση του πυρός πρέπει να προηγηθεί οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης.

Σε ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης για την τηλεφωνική συνομιλία των τεσσάρων ηγετών αναφέρεται ότι «συνεχίζονται οι εντατικές εργασίες πάνω στο ειρηνευτικό σχέδιο και θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες». Οι ηγέτες «συμφώνησαν ότι αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία, τον λαό της και για τη συλλογική ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή της ευρωατλαντικής Συμμαχίας».

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ΗΠΑ έχουν επανεκκινήσει τις ειρηνευτικές διαβουλεύσεις μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία πριν ο πόλεμος εισέλθει στον τέταρτο χρόνο του. Παράλληλα, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εκφράζουν ανησυχία για την πίεση που ασκεί η κυβέρνηση Τραμπ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να αποδεχθεί ένα σχέδιο που θεωρείται από πολλούς ευνοϊκό για τη Ρωσία.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, που συναντήθηκαν στο Λονδίνο τη Δευτέρα, είχαν αναθέσει στους συμβούλους εθνικής ασφάλειας να καταρτίσουν νέες προτάσεις προς την Ουάσινγκτον, στη βάση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους απεσταλμένους του Τραμπ και Ουκρανούς αξιωματούχους.

Αυτή τη στιγμή συζητούνται τρία έγγραφα:

ένα συνολικό πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου,

ένα σχέδιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας του Κιέβου και

ένα τρίτο έγγραφο που αφορά την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.



