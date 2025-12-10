Βολιβία: Συνελήφθη ο πρώην πρόεδρος Λουίς Άρσε

Ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Λουίς Άρσε, ο οποίος αποχώρησε από το αξίωμα τον περασμένο μήνα, συνελήφθη σήμερα, ανέφερε ένα πρώην μέλος του υπουργικού συμβουλίου του.
Ο Άρσε ενδέχεται να έχει μεταφερθεί σε μια φυλακή έξω από τη Λα Πας, είπε στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της στην πλατφόρμα Χ η πρώην υπουργός Προεδρίας, Μαρία Νέλα Πράδα.
Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο Άρσε συνελήφθη στο πλαίσιο μιας έρευνας για υπεξαίρεση την εποχή που ήταν υπουργός Οικονομικών του πρώην προέδρου Έβο Μοράλες.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.