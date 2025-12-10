Λογαριασμός
Βολιβία: Συνελήφθη ο πρώην πρόεδρος Λουίς Άρσε

Ο Άρσε συνελήφθη, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο πλαίσιο έρευνας για υπεξαίρεση την εποχή που ήταν υπουργός Οικονομικών του πρώην προέδρου Μοράλες

Λουίς Άρσε

Ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Λουίς Άρσε, ο οποίος αποχώρησε από το αξίωμα τον περασμένο μήνα, συνελήφθη σήμερα, ανέφερε ένα πρώην μέλος του υπουργικού συμβουλίου του.

Ο Άρσε ενδέχεται να έχει μεταφερθεί σε μια φυλακή έξω από τη Λα Πας, είπε στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της στην πλατφόρμα Χ η πρώην υπουργός Προεδρίας, Μαρία Νέλα Πράδα.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο Άρσε συνελήφθη στο πλαίσιο μιας έρευνας για υπεξαίρεση την εποχή που ήταν υπουργός Οικονομικών του πρώην προέδρου Έβο Μοράλες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Βολιβία Λατινική Αμερική
