Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε την Τετάρτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, στο πλαίσιο του διαλόγου για το προσχέδιο του ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία, σύμφωνα με το Axios και επίσημες ανακοινώσεις των τριών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Οι ηγέτες συμφώνησαν ότι πρόκειται για μια κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία και τόνισαν ότι η εντατική εργασία πάνω στο ειρηνευτικό σχέδιο θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες.

Σε ανακοίνωσή του, το Ηνωμένο Βασίλειο ανέφερε ότι οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Τραμπ «συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στις εν εξελίξει ειρηνευτικές συνομιλίες, χαιρετίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης για την Ουκρανία».

Το Λονδίνο πρόσθεσε ότι «η εντατική εργασία πάνω στο ειρηνευτικό σχέδιο συνεχίζεται και θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες», υπογραμμίζοντας ότι οι ηγέτες «συμφώνησαν πως πρόκειται για μια κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία, τον λαό της και τη συλλογική ασφάλεια σε ολόκληρη την ευρωατλαντική περιοχή».

Από την πλευρά του Βερολίνου, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επιβεβαίωσε την τηλεφωνική επικοινωνία της Τετάρτης με τον Τραμπ, τον Μακρόν και τον Στάρμερ.



Η τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο επιδείνωσης των σχέσεων ΗΠΑ-Ευρώπης, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος είπε σε συνέντευξή του στο Politico ότι η Ευρώπη «βρίσκεται σε αποσύνθεση».

Σύμφωνα με το CNN, η τηλεφωνική επαφή επικεντρώθηκε στις ειρηνευτικές προσπάθειες για την Ουκρανία. Οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν συναντηθεί την Τρίτη στο Λονδίνο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



Πηγή: skai.gr

