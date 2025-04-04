Συνεχίζεται σήμερα, για 2η και τελευταία ημέρα, η σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, με την παρουσία και του Αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο.

«Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα μπορούσε να αποδεχθεί τώρα την προτεινόμενη κατάπαυση πυρός με την Ουκρανία αλλά συνεχίζει να καθυστερεί», δήλωσε σήμερα ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι, προσερχόμενος στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες για συνάντηση με τους ομολόγους του από τα κράτη-μέλη της συμμαχίας.

Ο Λάμι δήλωσε ότι ήταν σημαντική η δήλωση του Ρούμπιο, χθες, ότι οι Αμερικάνοι διατηρούν τη δέσμευσή τους στο ΝΑΤΟ.

«Η Ρωσία οφείλει στις ΗΠΑ μια γρήγορη απάντηση στην πρότασή τους για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία», δήλωσε από την πλευρά του ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Θα πρέπει να οριστεί προθεσμία για να απαντήσει η Ρωσία στην κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία», δήλωσε και η Καναδή υπουργός Εξωτερικών Μέλανι Τζολί φθάνοντας στις Βρυξέλλες για να συναντηθεί με τους ομολόγους της στο ΝΑΤΟ.

Η ίδια πρόσθεσε ότι θα πρέπει να υπάρξουν επιπτώσεις εάν η Ρωσία δεν συμφωνήσει σε πρόταση για κατάπαυση πυρός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

