Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι η μαζική επιδρομή που πραγματοποίησε τη νύχτα σε στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία ήταν απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισε ουκρανικές «τρομοκρατικές ενέργειες» εναντίον της Ρωσίας, την επιχείρηση «Ιστό της Αράχνης» όπως τη χαρακτήρισε το Κίεβο.

Ο ρωσικός στρατός εξέδωσε την ανακοίνωση μετά την ανακοίνωση Ουκρανών αξιωματούχων ότι η Ρωσία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση με πυραύλους και drones στο Κίεβο, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής και ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Ο ρωσικός στρατός δήλωσε ότι χρησιμοποίησε όπλα μεγάλου βεληνεκούς που εκτοξεύτηκαν από αέρα, θάλασσα και ξηρά για να πλήξει με επιτυχία αυτό που περιέγραψε ως μια σειρά στρατιωτικών στόχων.

Ρωσικά στρατεύματα πήραν επίσης τον έλεγχο του οικισμού Φεντόριβκα στην ανατολική Ουκρανία, ανέφερε το Υπουργείο Άμυνας.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την αναφορά στο πεδίο της μάχης.

Λίγο νωρίτερα σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε πως ρωσικά πλήγματα σημειώθηκαν σχεδόν σε όλη την Ουκρανία. Στο Βολίν, τη Λβιβ, το Τερνοπόλ, το Κίεβο, το Σούμι, την Πολτάβα, το Χμελνίτσι, το Τσερκάσι, το Τσέρνιγκοφ, σημειώνοντας πως κάποιοι από τους πυραύλους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, συνολικά, στη σημερινή επίθεση χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 400 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και περισσότεροι από 40 πύραυλοι, συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών πυραύλων.

