Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (18/1) σε εγκαταλελειμμένο χώρο εργοστασίου επί της οδού Αγίου Αντώνιου στην Αθήνα.
Η πυρκαγιά καίει κυρίως απορρίμματα εντός του χώρου με αποτέλεσμα να υπάρχει πυκνός καπνός στην περιοχή, ενώ προς το παρόν δεν απειλείται κάποιο παρακείμενο κτήριο.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής στο σημείο κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο χώρο εργοστασίου στην #Αθήνα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 18, 2026
Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.
