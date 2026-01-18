Λογαριασμός
Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο χώρο εργοστασίου στα Πατήσια

Η πυρκαγιά καίει κυρίως απορρίμματα εντός του χώρου με αποτέλεσμα να υπάρχει πυκνός καπνός στην περιοχή, ενώ δεν απειλείται κάποιο παρακείμενο κτήριο

πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (18/1) σε εγκαταλελειμμένο χώρο εργοστασίου επί της οδού Αγίου Αντώνιου στην Αθήνα.

Η πυρκαγιά καίει κυρίως απορρίμματα εντός του χώρου με αποτέλεσμα να υπάρχει πυκνός καπνός στην περιοχή, ενώ προς το παρόν δεν απειλείται κάποιο παρακείμενο κτήριο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής στο σημείο κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Πυροσβεστική Φωτιά Πατήσια
