Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ τις επόμενες μέρες συγκαλεί ο Κόστα

«Δεδομένης της σημασίας των εξελίξεων και προκειμένου να ενισχύσουμε περαιτέρω τον συντονισμό, αποφάσισα να συγκαλέσω έκτακτη σύνοδο τις επόμενες ημέρες»

Αντόνιο Κόστα

Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών θα συγκαλέσεις τις επόμενες ημέρες ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

Μάλιστα, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, ο Κόστα εξετάζει η Σύνοδος να λάβει χώρα την ερχόμενη Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

«Δεδομένης της σημασίας των πρόσφατων εξελίξεων και προκειμένου να ενισχύσουμε περαιτέρω τον συντονισμό, αποφάσισα να συγκαλέσω έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τις επόμενες ημέρες», έγραψε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Αντόνιο Κόστα
