Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών θα συγκαλέσεις τις επόμενες ημέρες ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

Μάλιστα, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, ο Κόστα εξετάζει η Σύνοδος να λάβει χώρα την ερχόμενη Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

«Δεδομένης της σημασίας των πρόσφατων εξελίξεων και προκειμένου να ενισχύσουμε περαιτέρω τον συντονισμό, αποφάσισα να συγκαλέσω έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τις επόμενες ημέρες», έγραψε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

My consultations with member states on the latest tensions over Greenland reconfirm our strong commitment to the following:



▪️ Unity on the principles of international law, territorial integrity and national sovereignty;



▪️ Unity in support of and solidarity with Denmark and… — António Costa (@eucopresident) January 18, 2026

Πηγή: skai.gr

