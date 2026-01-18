Σε μια πρωτοφανή ληστεία, δύο κουκουλοφόροι έκλεψαν κοσμήματα αξίας 76 εκατομμυρίων λιρών από την Galerie d’Apollon του Λούβρου σε λιγότερο από τέσσερα λεπτά, το πρωί της 19ης Οκτωβρίου.

Κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που οι δύο δράστες έσπαγαν γυάλινες προθήκες και άρπαζαν πολύτιμα κοσμήματα. Ένας από τους ληστές χρησιμοποίησε το μπράτσο του για να διαλύσει το γυαλί, έβαλε τα κοσμήματα στην τσέπη του και αποχώρησε μαζί με τσάντα που άφησαν πάνω στα σπασμένα θραύσματα. Στη συνέχεια συνεργάστηκαν για να ανοίξουν μια δεύτερη μεγαλύτερη προθήκη και έκλεψαν επιπλέον αντικείμενα πριν τραπούν σε φυγή.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν ένα φορτηγό μεταφορών με αναδιπλούμενη σκάλα για να φτάσουν στη γκαλερί, ενώ δύο ακόμη συνεργοί περίμεναν από κάτω. Αποχώρησαν με ταχύτατες μοτοσικλέτες, αφήνοντας πίσω μια διάτρητη κορώνα διαμαντιών και σμαραγδιών.

Μέσα σε μία εβδομάδα, δύο άνδρες τριάντα ετών από το Seine-Saint-Denis συνελήφθησαν στις 25 Οκτωβρίου, ένας από αυτούς στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle, ενώ προσπαθούσε να ταξιδέψει στην Αλγερία. Και οι δύο ήταν ήδη γνωστοί στις Αρχές από παλαιότερες διαρρήξεις και ταυτοποιήθηκαν μέσω DNA που βρέθηκε σε κράνος στον τόπο του εγκλήματος.

Μετά από τέσσερις μέρες, οι δύο παραδέχτηκαν μερικώς την εμπλοκή τους και κατηγορήθηκαν για οργανωμένη κλοπή και ποινική συνωμοσία. Στις 29 Οκτωβρίου, συνελήφθησαν άλλοι πέντε ύποπτοι, αλλά μόνο ένας φέρεται να ανήκε στην τετραμελή ομάδα των ληστών. Μέχρι στιγμής, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε πέντε άτομα, ενώ τα κοσμήματα δεν έχουν ανακτηθεί.

Η Γαλλίδα εισαγγελέας Λορ Μπεκώ δήλωσε ότι οι έρευνες δεν έχουν αποφέρει νέα στοιχεία, αλλά η υπόθεση παραμένει προτεραιότητα: «Ο βασικός μας στόχος είναι η ανάκτηση των κοσμημάτων».

Η πρόεδρος του Λούβρου, Λωράνς ντε Καρ, παραδέχτηκε ότι το μουσείο απέτυχε στις ευθύνες του, αλλά τόνισε ότι η ασφάλεια δεν είχε παραβλεφθεί, προειδοποιώντας συνεχώς για την ανάγκη επενδύσεων από το 2021. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των κοσμημάτων και την πλήρη διαλεύκανση της ληστείας.

